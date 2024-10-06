RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:04

Wirująświatła


Что будут делать владельцы экофлоу если летний блэкаут был последним?


О том, что прогнозы не твое, ты должен быть понять когда заявил «военная помощь до лета 2023 года».
Проверим этот твой новый прогноз? На что забьемся?
Так кому и что здесь нужно объяснять?
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13320
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2463)
06.10.2024 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.