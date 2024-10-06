Что будут делать владельцы экофлоу если летний блэкаут был последним?
О том, что прогнозы не твое, ты должен быть понять когда заявил «военная помощь до лета 2023 года».
Проверим этот твой новый прогноз? На что забьемся?
Так кому и что здесь нужно объяснять?
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико 😅