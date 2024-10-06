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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 11:04
Wirująświatła
Что будут делать владельцы экофлоу если летний блэкаут был последним?
О том, что прогнозы не твое, ты должен быть понять когда заявил «военная помощь до лета 2023 года».
Проверим этот твой новый прогноз? На что забьемся?
Так кому и что здесь нужно объяснять?
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико 😅
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Hotab
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:01
Wirująświatła написав: Что будут делать владельцы экофлоу, если летний блэкаут был последним? просто интересно.
Страждатимуть хіба що перекупи.
Хто встиг покористуватися то вже нема про що жаліти. Кому раптом вже будуть не треба - можна продати а краще віддати військовим.
Якщо брали невеликі станції то вони ще стануть в нагоді. Я собі в 2022 брав на 700 Вт*год, не важкі і портативні, цілком можна брати з собою на відпочинок, у кемпінг чи просто на шашлики/барбекю.
Але ймовірність, що це були останні блекаути - мізерна. Обстріли щодня і очевидно, що ще продовжуватимуться. Відновлювати потужності і інфраструктуру будуть роками.
Я не думаю, що все закінчилося, навпаки, зараз є вікно докупити що треба поки нема ажіотажу. Зараз сам тим і займаюся.
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Faceless
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:10
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Лето закончилось, куда используются «пальчиковые батарейки и вентилятор» в ирпенских келиях одиночек-аутистов.
Загадка без ответа..
Твоя логика пробила новое дно. Люди вложились в разные экофлоу по 50-60к которые сейчас лежат без дела, а тебя беспокоит сотня моих 18650 купленных за 5000 грн.
Там с логикой норм
ЕслиЧЁ и граница с лаптями по Днепру - вентиляторный патриот уже в таунхаусе в Монтенегро и на всех пох.
Если свет будет только от костра во дворе на котором будут разогревать гуманитарную тушёнку - тем паче
А вы с Флуем и главное "ухулянтами с карпат" палку в руки и отбивать Угледар
Интересно много ли синагог было в Херсоне и в какую ходили его предки?
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барабашов
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:33
барабашов написав:
Интересно много ли синагог было в Херсоне и в какую ходили его предки?
он вроде с черниговщины родом
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Wirująświatła
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:47
_Mykola_ написав: UA написав:
АКБ Свинець 9-12 ампер з зарядкою 1-1,2 ампер, при навантаженні 0,25 ампера (роутер з вимкненим 5дж) чудово живе навіть в такому режимі. Головне зробити вимикач роутера коли інтернет не потрібен (на ніч наприклад).
Краще брендовий свинец з нормальною зарядкою, ніж поганий літій (з алиексперес наприклад).
Якщо є доступ до якісного літію то це звичайно краще.
Якийсь у Вас роутер малопотужний менше 5 ват навіть з вимкненим діапазоном 5, хоча може ще і lan виходи не залучені до роботи.
Літій можна взяти брендовий + BMS. Хоча зараз вже більш актуально взяти один призматик залізофосфатний на 40-100 ампер, додати bms і спати спокійно. Це вже наступний крок розвитку.
для інтернету оверкіл
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trololo
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:55
планую ставити сонячну станцію для власних потреб. прикинув математику - окупність десь 11 років плюс мінус, непогано. із кожним підвищенням тарифу і кожним падінням цін на панелі та акуми - цей строк снижується. років 4 тому, коли починав будуватись, такі строки були зовсім інші
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:57
Прохожий написав: yama написав:
якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти
риски давно закрыты инвертором 2.4кВт + АКБ 5кВт(можно ещё нарастить) а тут нищеброды-самоделкины развлекаются)
на випадок тотального блекауту треба ще генчик для швидкої зарядки АКБ
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