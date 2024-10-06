Додано: Нед 06 жов, 2024 13:42

moveton написав: _Mykola_ написав: flyman написав:

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650 Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.

Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.



Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.



Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.



В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД? Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?

Подивіться на той модуль і на тригер, порівняйте їх складність і принципи роботи.vsДля лінивихОсновний недолік, тієї схеми це наявність окремої dc-dc схемки, яка по перше не видасть більше 1А, а на 0,5А вже гріється (трігер НІ, тому що не має функціоналу перетворення напруги), по друге, у таких схемах завжди повинна бути різниця між вхідною і вихідною напругою, якщо буде менше 1,5 вольти, отримаєте дуже цікаві ефекти, і якщо не спрацює у тих б\у елементів "захист останньої надії", особливо, якщо їх "відновили" кулібіни через повернення мембрани з захисту, то можливі спецефекти з акумуляторами.Більшість сучасних повербанків має протоколи QC, більш потужні мають і PD, що дозволяє без отого всього зоопарку Up/Down безпечно користуватися штатним функціоналом пауербанку без танців з бубном, тригер має один маленький чіп з обв'язкою в 4-8 пасивних деталей, і це працює прогнозовано та не видасть несподіваної напруги, а якщо протоколи паурбанку та трігера не співпадуть, то отримаємо завжди 5 вольтів, або якщо трігер налаштовано на 15 вольтів та буде протокол QC з максимумом 12В, то отримаємо максимум 12 В, а не 40В, чи напругу рівну вхідній як на Up/Down.Наприклад такі "хороші" 300W Up модулі з алі, мають цікавий ефект подачі максимальної напруги випадковим чином при ввімкненні живлення, 10 разів може бути ок, а на 11, отримаєте під 40 вольт.Краще переходити на більш безпечні і легші рішення з точки зору експлуатації.