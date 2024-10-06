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Что будут делать владельцы экофлоу если летний блэкаут был последним?
О том, что прогнозы не твое, ты должен быть понять когда заявил «военная помощь до лета 2023 года». Проверим этот твой новый прогноз? На что забьемся? Так кому и что здесь нужно объяснять? Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико 😅
Wirująświatła написав: Что будут делать владельцы экофлоу, если летний блэкаут был последним? просто интересно.
Страждатимуть хіба що перекупи. Хто встиг покористуватися то вже нема про що жаліти. Кому раптом вже будуть не треба - можна продати а краще віддати військовим. Якщо брали невеликі станції то вони ще стануть в нагоді. Я собі в 2022 брав на 700 Вт*год, не важкі і портативні, цілком можна брати з собою на відпочинок, у кемпінг чи просто на шашлики/барбекю. Але ймовірність, що це були останні блекаути - мізерна. Обстріли щодня і очевидно, що ще продовжуватимуться. Відновлювати потужності і інфраструктуру будуть роками. Я не думаю, що все закінчилося, навпаки, зараз є вікно докупити що треба поки нема ажіотажу. Зараз сам тим і займаюся.
Hotab написав: Лето закончилось, куда используются «пальчиковые батарейки и вентилятор» в ирпенских келиях одиночек-аутистов. Загадка без ответа..
Твоя логика пробила новое дно. Люди вложились в разные экофлоу по 50-60к которые сейчас лежат без дела, а тебя беспокоит сотня моих 18650 купленных за 5000 грн.
Там с логикой норм ЕслиЧЁ и граница с лаптями по Днепру - вентиляторный патриот уже в таунхаусе в Монтенегро и на всех пох. Если свет будет только от костра во дворе на котором будут разогревать гуманитарную тушёнку - тем паче А вы с Флуем и главное "ухулянтами с карпат" палку в руки и отбивать Угледар Интересно много ли синагог было в Херсоне и в какую ходили его предки?
UA написав:АКБ Свинець 9-12 ампер з зарядкою 1-1,2 ампер, при навантаженні 0,25 ампера (роутер з вимкненим 5дж) чудово живе навіть в такому режимі. Головне зробити вимикач роутера коли інтернет не потрібен (на ніч наприклад). Краще брендовий свинец з нормальною зарядкою, ніж поганий літій (з алиексперес наприклад). Якщо є доступ до якісного літію то це звичайно краще.
Якийсь у Вас роутер малопотужний менше 5 ват навіть з вимкненим діапазоном 5, хоча може ще і lan виходи не залучені до роботи.
Літій можна взяти брендовий + BMS. Хоча зараз вже більш актуально взяти один призматик залізофосфатний на 40-100 ампер, додати bms і спати спокійно. Це вже наступний крок розвитку.
планую ставити сонячну станцію для власних потреб. прикинув математику - окупність десь 11 років плюс мінус, непогано. із кожним підвищенням тарифу і кожним падінням цін на панелі та акуми - цей строк снижується. років 4 тому, коли починав будуватись, такі строки були зовсім інші
flyman написав: Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650
Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу. Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.
Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.
В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?
Основний недолік, тієї схеми це наявність окремої dc-dc схемки, яка по перше не видасть більше 1А, а на 0,5А вже гріється (трігер НІ, тому що не має функціоналу перетворення напруги), по друге, у таких схемах завжди повинна бути різниця між вхідною і вихідною напругою, якщо буде менше 1,5 вольти, отримаєте дуже цікаві ефекти, і якщо не спрацює у тих б\у елементів "захист останньої надії", особливо, якщо їх "відновили" кулібіни через повернення мембрани з захисту, то можливі спецефекти з акумуляторами.
Більшість сучасних повербанків має протоколи QC, більш потужні мають і PD, що дозволяє без отого всього зоопарку Up/Down безпечно користуватися штатним функціоналом пауербанку без танців з бубном, тригер має один маленький чіп з обв'язкою в 4-8 пасивних деталей, і це працює прогнозовано та не видасть несподіваної напруги, а якщо протоколи паурбанку та трігера не співпадуть, то отримаємо завжди 5 вольтів, або якщо трігер налаштовано на 15 вольтів та буде протокол QC з максимумом 12В, то отримаємо максимум 12 В, а не 40В, чи напругу рівну вхідній як на Up/Down.
Наприклад такі "хороші" 300W Up модулі з алі, мають цікавий ефект подачі максимальної напруги випадковим чином при ввімкненні живлення, 10 разів може бути ок, а на 11, отримаєте під 40 вольт.
Краще переходити на більш безпечні і легші рішення з точки зору експлуатації.