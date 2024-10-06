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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 13:49
trololo написав:планую ставити сонячну станцію для власних потреб. прикинув математику - окупність десь 11 років плюс мінус, непогано. із кожним підвищенням тарифу і кожним падінням цін на панелі та акуми - цей строк снижується. років 4 тому, коли починав будуватись, такі строки були зовсім інші
Ну це варіант тільки для приватного будинку.
Для багатоквартирного будинку з ОСББ теж можливо, але треба реально дивитися на речі - сес в більшості випадків там закриє небагато і гратиме допоміжну роль. Оті казкові історії, як от недавно про будинок на Шептицького, приховують багато нюансів, чудес не буває.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:50
smdtranz написав: flyman написав:
для роутера на 0.5Вт інвертор на 2.4КВт, ефективненько
в экофловах кроме инвертора на 220 вольт, есть и пачка юсб выходов разного формата и выход 12 вольт. все это может включаться отдельно, как раз если надо зарядить телефон/подключить роутер и тд
Тільки треба враховувати власне споживанння у ввімкненому стані, заряджати телефон з блюєтті екофлов коли сама станція споживає 15 ват, то трохи овер, доцільніше мати ще маленький повербанк який закриє малопотужні потреби.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:52
trololo написав: Прохожий написав: yama написав:
якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти
риски давно закрыты инвертором 2.4кВт + АКБ 5кВт(можно ещё нарастить) а тут нищеброды-самоделкины развлекаются)
на випадок тотального блекауту треба ще генчик для швидкої зарядки АКБ
Знову ж таки для приватного будинку. Для багатоквартирного - питання не розкрите, навіть якщо буде варіант підзарядки від великого генератора, то з батареями на кілька кВт по 50кг кожна не набігаєсся
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:54
_Mykola_ написав:
Тільки треба враховувати власне споживанння у ввімкненому стані, заряджати телефон з блюєтті екофлов коли сама станція споживає 15 ват, то трохи овер, доцільніше мати ще маленький повербанк який закриє малопотужні потреби.
у меня инвертор с выходами 220, type c PD, usb и 12в. каждая группа разьемов включается отдельной кнопкой. Например, если нужно только 12в преобразователи 220, type c PD, usb отключены. Так же можно включить фонарик без включения преобразователей.
видел видео как в котлах меняю циркуляционные насосы с 220в на 12в. По идее эффективность выростает, пропадает необходимость 65вт запитывать через преобразователь. Конечно ещё остается электронная плата управления потреблением в районе 15 вт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:55
Hotab написав:
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико 😅
Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:56
_Mykola_ написав: Прохожий написав: yama написав:
якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти
риски давно закрыты инвертором 2.4кВт + АКБ 5кВт(можно ещё нарастить) а тут нищеброды-самоделкины развлекаются)
2.4КВт інвертор... холостий хід буде під 20-40Ват, живити за допомогою нього щось малопотужне, це марнотратство і безвідповідальна витрата енергії у наших умовах.
Хто казав про щось малопотужне. Це ставиться на всю квартиру, в щитку виділяються окремі автомати на які буде бекап, далі в залежності від інвертора або АВР або перемикання покладається на сам інвертор, і от є і безперебійне освітлення, більшість розеток, холодильник, мікрохвильовка, чайник і інші мультиварки. Якщо є газ то інвертор на 2.4 кВт закриє більшість потреб, крім дуже потужних приладів
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:01
_Mykola_ написав: Hotab написав:
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико
Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:03
trololo написав: _Mykola_ написав: UA написав:
АКБ Свинець 9-12 ампер з зарядкою 1-1,2 ампер, при навантаженні 0,25 ампера (роутер з вимкненим 5дж) чудово живе навіть в такому режимі. Головне зробити вимикач роутера коли інтернет не потрібен (на ніч наприклад).
Краще брендовий свинец з нормальною зарядкою, ніж поганий літій (з алиексперес наприклад).
Якщо є доступ до якісного літію то це звичайно краще.
Якийсь у Вас роутер малопотужний менше 5 ват навіть з вимкненим діапазоном 5, хоча може ще і lan виходи не залучені до роботи.
Літій можна взяти брендовий + BMS. Хоча зараз вже більш актуально взяти один призматик залізофосфатний на 40-100 ампер, додати bms і спати спокійно. Це вже наступний крок розвитку.
для інтернету оверкіл
Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:11
_Mykola_ написав:
. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
я об этом писал летом, только измерял эффективность деньгами, запитывать вентилятор за 200 грн устройством за 20+ тыс это как забивать гвозди айфоном. К сожалению не все на фин.форуме умеют считать деньги. Далее если в экофлоу накроется плата или акб его ремонт потянет минимум 1000 грн (по факту от 1000 и выше). В своём варианте я выкину сгоревшую плату / сдохший акб и куплю новую.
С такой проблемой давно столкнулись самокатчики и экофлойщиков тоже такое ждёт, Когда из строя выходят несколько банок в конце цепи. Получается цена нового акб (условно) 7000грн, а работа по замене 20 банок 3000-4000 грн (с запчастями). Поэтому умные люди их не меняют. Покупают новый, а старый разбирают и продают по банкам, возвращая до 50% стоимости.
Старый литий выгодно продавать, потому что новый постоянно дешевеет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:11
Faceless написав:
trololo написав:планую ставити сонячну станцію для власних потреб. прикинув математику - окупність десь 11 років плюс мінус, непогано. із кожним підвищенням тарифу і кожним падінням цін на панелі та акуми - цей строк снижується. років 4 тому, коли починав будуватись, такі строки були зовсім інші
Ну це варіант тільки для приватного будинку.
Для багатоквартирного будинку з ОСББ теж можливо, але треба реально дивитися на речі - сес в більшості випадків там закриє небагато і гратиме допоміжну роль. Оті казкові історії, як от недавно про будинок на Шептицького, приховують багато нюансів, чудес не буває.
++ Вчора 100 ватна панель видавала в максимумі аж 3 вата, навіть недоцільно використовувати для зарядки станції, максимум маленький сонячний інвертор і павербанк.
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