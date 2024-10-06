|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:13
Faceless написав: _Mykola_ написав: Hotab написав:
Людям, которые прекрасно понимают что их ждет зимой и купили универсальное решение (хоть вентилятор питай, хоть освещай всю квартиру длинными зимними вечерами ) , или халамыдныкам с «сотней пальчиков», чтобы запитывать ноутбучный кулер, дующий в потное от серфинга 300 каналов личико
Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально
Саме так. Інших варіантів не розглядаю. Якщо е/е не буде по 12+ годин на добу, то невже щастя зводиться лише до «заряджений телефон і є вайфай»? Це може для життя в 300 тг каналах і чергування на форумі 18 годин на добу достатньо, але для повноцінного життя - ні.
Барабашов, ти шукаєш обрізаного собі, чи що? Мимо. Дивись, я тобі в лічку відправив.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13323
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2270 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:13
Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
Тільки треба враховувати власне споживанння у ввімкненому стані, заряджати телефон з блюєтті екофлов коли сама станція споживає 15 ват, то трохи овер, доцільніше мати ще маленький повербанк який закриє малопотужні потреби.
у меня инвертор с выходами 220, type c PD, usb и 12в. каждая группа разьемов включается отдельной кнопкой. Например, если нужно только 12в преобразователи 220, type c PD, usb отключены. Так же можно включить фонарик без включения преобразователей.
видел видео как в котлах меняю циркуляционные насосы с 220в на 12в. По идее эффективность выростает, пропадает необходимость 65вт запитывать через преобразователь. Конечно ещё остается электронная плата управления потреблением в районе 15 вт.
Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:16
_Mykola_
Взимку втрати лише умовні. Все йде в обігрів приміщення))
А от влітку - так. Непотрібні втрати, які ще потрібно виводити на вулицю кондиціонером)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13323
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2270 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:17
Faceless написав:
_Mykola_ написав:Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально
Це я до того, що потужна станція це не панацея і використовувати її для деяких потреб безглуздо, особливо якщо є більш пристосовані для цього вироби.
Хейтити ті ж малопотужні елементи і павери яких з головою вистачає на малопотужну техніку, то не зовсім розумно.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:19
_Mykola_ написав:
Більшість сучасних повербанків має протоколи QC, більш потужні мають і PD, що дозволяє без отого всього зоопарку Up/Down безпечно користуватися штатним функціоналом пауербанку без танців з бубном
И вот этот протокол волшебным образом без DC-DC преобразователя заставляет литиевый элемент выдавать 12 В вместо его родных 3.7 В. Без базара, технологично, надо брать!
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4827
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:21
_Mykola_ написав: Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
Тільки треба враховувати власне споживанння у ввімкненому стані, заряджати телефон з блюєтті екофлов коли сама станція споживає 15 ват, то трохи овер, доцільніше мати ще маленький повербанк який закриє малопотужні потреби.
у меня инвертор с выходами 220, type c PD, usb и 12в. каждая группа разьемов включается отдельной кнопкой. Например, если нужно только 12в преобразователи 220, type c PD, usb отключены. Так же можно включить фонарик без включения преобразователей.
видел видео как в котлах меняю циркуляционные насосы с 220в на 12в. По идее эффективность выростает, пропадает необходимость 65вт запитывать через преобразователь. Конечно ещё остается электронная плата управления потреблением в районе 15 вт.
Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд.
Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35335
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1456 раз.
- Подякували: 8038 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:22
Wirująświatła написав:
С такой проблемой давно столкнулись самокатчики и экофлойщиков тоже такое ждёт, Когда из строя выходят несколько банок в конце цепи. Получается цена нового акб (условно) 7000грн, а работа по замене 20 банок 3000-4000 грн (с запчастями). Поэтому умные люди их не меняют. Покупают новый, а старый разбирают и продают по банкам, возвращая до 50% стоимости.
Старый литий выгодно продавать, потому что новый постоянно дешевеет.
Якщо знаєте як зайти в інженерне меню, то можете подивитися як розподіляється напруга по банкам, особливо при простої станції, йде розбаланс, який зростає, що зменшує ємність, балансування елементів часто йде при зарядці від 95 до 100%, і для того щоб пройшло балансування треба залишати ввімкненою повністю заряджену станцію на декілька годин, ну або на сонячній панелі, тоді буде компенсуватися саморозряд.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:27
Faceless написав:
Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться
допустим у меня планшет и шо станция отключиться если я буду его заряжать 5-10вт зарядкой? гениально.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25189
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:29
moveton написав: _Mykola_ написав:
Більшість сучасних повербанків має протоколи QC, більш потужні мають і PD, що дозволяє без отого всього зоопарку Up/Down безпечно користуватися штатним функціоналом пауербанку без танців з бубном
И вот этот протокол волшебным образом без DC-DC преобразователя заставляет литиевый элемент выдавать 12 В вместо его родных 3.7 В. Без базара, технологично, надо брать!
Ще раз. У пауербанка є QC, PD ШТАТНА функціональність, перетворення напруги йде там, для використання цього функціоналу щоб отримати 9,12,15,20 вольт, доцільно використовувати тригери, а не підвищувачі.
У тому дів проекті, є така ж плата павера з ЮСБ роз'ємом, якщо та плата вміє QC, то додаткова підвищувальна плата то недоцільно та не зовсім безпечно.
Якщо можна використовувати штатну функціональність, треба її використовувати, а не допилювати підвищувачі\понижувачі для отримання необхідного вольтажу, який може щось спалити при нештатних перехідних режимах, що для тієї платки норма.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:31
Faceless написав: _Mykola_ написав:
Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд.
Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться
Але ці декілька годин буде йти саморозряд.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|