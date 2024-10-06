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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:32

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
_Mykola_ написав:Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально

Це я до того, що потужна станція це не панацея і використовувати її для деяких потреб безглуздо, особливо якщо є більш пристосовані для цього вироби.
Хейтити ті ж малопотужні елементи і павери яких з головою вистачає на малопотужну техніку, то не зовсім розумно. :)
Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу :)
Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія.
Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі.
А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:35

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
_Mykola_ написав:Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд. :(

Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться

Але ці декілька годин буде йти саморозряд. :lol:
Мізерний, тут нема чого особливо переживати.
Награвся трохи з тим, бо певний час, поки монтулив окремий дбж для роутера без подвійного перетворення, він в мене живився від станції, і доводилося вимикати отой режим, бо станція відключалася :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:44

  Faceless написав:Але і з точки зору навіть суто зручності
если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими. Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство.
Wirująświatła
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  #<1 ... 58596061
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