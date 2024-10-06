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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:32
_Mykola_ написав: Faceless написав:
_Mykola_ написав:Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально
Це я до того, що потужна станція це не панацея і використовувати її для деяких потреб безглуздо, особливо якщо є більш пристосовані для цього вироби.
Хейтити ті ж малопотужні елементи і павери яких з головою вистачає на малопотужну техніку, то не зовсім розумно.
Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу
Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія.
Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі.
А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:35
_Mykola_ написав: Faceless написав: _Mykola_ написав:
Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд.
Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться
Але ці декілька годин буде йти саморозряд.
Мізерний, тут нема чого особливо переживати.
Награвся трохи з тим, бо певний час, поки монтулив окремий дбж для роутера без подвійного перетворення, він в мене живився від станції, і доводилося вимикати отой режим, бо станція відключалася
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:44
Faceless написав:
Але і з точки зору навіть суто зручності
если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими. Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство.
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