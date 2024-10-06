Додано: Нед 06 жов, 2024 15:02

Wirująświatła написав: Faceless написав: Але і з точки зору навіть суто зручності Але і з точки зору навіть суто зручності если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Это - обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими.



Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство, даже не принимая во внимание цену топлива, только ресурс и расходники. если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Это - обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими.Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство, даже не принимая во внимание цену топлива, только ресурс и расходники.

В цій схемі оті копійочні павербанки якраз виступають як перестраховка у випадку проблем з основним резервним джерелом. Може якщо комусь ок як по графіку перемикати купу пристроїв то до павербанку то до звичайного живлення, не забувати заряджати ту купу павербанків, мати постійну купу проводів і це заради оціночної економії кількадесят доларів - то суто персональний вибір.Порівняння авто з самокатами тут не дуже в тему. Для невеликих відстаней взагалі краще пішки ходити, а не заробляти болячки хребта і суглобів. На закупи з самокатом теж не дуже поїздиш. Безпечно припаркувати самокат ніде, доведеться тягати з собою по сходах, і це якщо то взагалі можливо (не вигонять нафіг). Хіба що орендувати той самокат, але тоді питання економічної доцільності стає неоднозначним. І не на всяку гірку самокат затягне в тому ж Києві. Питання ж безпеки як було так і залишається актуальним - у велосипеда і моноколеса складностей менше. На тому ж велику хоча б тимчасово можна руль відпустити чи тривалий час тримати однією рукою.Але то вже інша тема обговорення взагалі