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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:32
_Mykola_ написав: Faceless написав:
_Mykola_ написав:Якщо є додатково маленькі пауери та акумулятори, розподілити їх ефективно між споживачами, дасть ефект. Велика станція не завжди потрібна і неефективна при малому споживанні. Воно якось не айс тримати 2-5кВт станцію ввімкненою, при потребі зарядити декілька телефонів, тому що заряду піде в рази більше. Це про ефективність.
Станцію на 2-5 кВт беруть, щоб можна було заживити холодильник, газовий котел, і може періодично мікрохвильовку, чайник чи мультиварку.
Для телефонів купувати станцію за кілька тисяч доларів щоб півроку заряджала телефон - це досить оригінально
Це я до того, що потужна станція це не панацея і використовувати її для деяких потреб безглуздо, особливо якщо є більш пристосовані для цього вироби.
Хейтити ті ж малопотужні елементи і павери яких з головою вистачає на малопотужну техніку, то не зовсім розумно.
Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу
Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія.
Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі.
А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:35
_Mykola_ написав: Faceless написав: _Mykola_ написав:
Ви спробуйте залишити просто ввімкнену станцію на холостому ходу на день, без ввімкнених DC-AC інтерфейсах, побачите саморозряд.
Для цього є режим автовимикання при споживанні нижче певного порогу протягом пари годин. Бо так повністю заряджена станція за день два сама по собі розрядиться
Але ці декілька годин буде йти саморозряд.
Мізерний, тут нема чого особливо переживати.
Награвся трохи з тим, бо певний час, поки монтулив окремий дбж для роутера без подвійного перетворення, він в мене живився від станції, і доводилося вимикати отой режим, бо станція відключалася
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:44
Faceless написав:
Але і з точки зору навіть суто зручності
если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Это - обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими.
Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство, даже не принимая во внимание цену топлива, только ресурс и расходники.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:46
вы так считаете тот саморазряд, будто собираетесь на космическом корабле каждый ватт считать.
ну купите мелкий экофлоу, павербанк или аналог на маломощные приборы. включите в режиме ибп и все.
на сутки хватит, может и двое.
ну а мощный экофлоу, инвертор или типа того можно для более мощной техники юзать.
у меня 1.6 квт*ч экофлоу стоит в режиме ибп на электронику всю, комп, телик, всякие зарядки телефонов, роутер, помпа аквариума. об кондиционере, всяких бойлерах и тд речь не идет. в квартире газ, воды нагреть для чая можно и на нем. бойлер или холодильник сам по себе аккумулятор. при необходимости докуплю еще батарею на 2 квтч.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:47
Faceless написав:
Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу
Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія.
Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі.
А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
++ 2-3 100W пауери з PD 100W + 35W(10А) зі змінними 2*21700 елементами, для того щоб можна було взяти з собою, більш ніж достатньо для невеликих потреб.
100W(40А) навіть можна заживити електропідігрів 12V простирадла, або зарядити ноутбук + їх доцільно використовувати для заряду з сонячних панелей коли генерація менше 15 ват з панелі.
Окремо кучка елементів, то трохи напряжно, але тримати зарядженими 10 елементів для змінного пауербанку + ліхтарів, то також зручно і дуже функціонально, головне якщо не користуєшся, виймати з пауера, або ізолювати контакти, тоді ревізія може раз в рік.
Саморозряд якісних нових елементів дуже малий, заряджені до 4.12В, за рік розрядилися до 4.10-4.11В.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:51
smdtranz написав:
вы так считаете тот саморазряд, будто собираетесь на космическом корабле каждый ватт считать.
ну купите мелкий экофлоу, павербанк или аналог на маломощные приборы. включите в режиме ибп и все.
на сутки хватит, может и двое.
ну а мощный экофлоу, инвертор или типа того можно для более мощной техники юзать.
у меня 1.6 квт*ч экофлоу стоит в режиме ибп на электронику всю, комп, телик, всякие зарядки телефонов, роутер, помпа аквариума. об кондиционере, всяких бойлерах и тд речь не идет. в квартире газ, воды нагреть для чая можно и на нем. бойлер или холодильник сам по себе аккумулятор. при необходимости докуплю еще батарею на 2 квтч.
Цікаво буде Вас послухати коли буде блекаут на 2-3 доби. Та оцінка реальної ємності і ККД на живлення критичного обладнання через 220. Ви ж, напевно, в курсі, що заявлені виробником 1,6кВт*год, це не зовсім правда, якщо зможете витягнути 1,2кВт*год, це буде відмінний результат.
Також в режимі ІБП, дуже цікавить як впаде ємність, і, наскільки високою є надійність станції, чи переживе вона без ремонту через рік-два, враховуючи схемотехніку.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:00
_Mykola_ написав:
Ще раз. У пауербанка є QC, PD ШТАТНА функціональність, перетворення напруги йде там, для використання цього функціоналу щоб отримати 9,12,15,20 вольт, доцільно використовувати тригери, а не підвищувачі.
У тому дів проекті, є така ж плата павера з ЮСБ роз'ємом, якщо та плата вміє QC, то додаткова підвищувальна плата то недоцільно та не зовсім безпечно.
А теперь я ещё раз я напомню о каком проекте речь: о по сути самопальном пауэрбанке с DC-DC преобразователем, у которого напряжение настраивается переменным резистором и который предполагается один раз настроить, чтобы он выдавал 12 В. Никаких других повышателей напряжения там не лежало. Вопрос, вот эта самая ШТАТНАЯ функциональность QC включает в себя такой же DC-DC преобразователь, только уже с электронным управлением по протоколу или работает как-то совсем иначе более эффективно? А если не обходится, то зачем этот довесок в виде протокола и электроники, которая его обеспечивает? Как он КПД увеличивает? По ссылкам выше смотрел, ответа на эти вопросы не нашёл.
А QC та плата в самопале скорее всего не умеет. Можно поставить и такую, что умеет, но зачем, если мы источник питания собираем под конкретное напряжение?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:02
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Але і з точки зору навіть суто зручності
если единственная станция ломается, на неделю-две вы остаетесь без резервного питания (у мастеров в блэкауты были очереди). Это - обратная сторона удобства. Со временем приходит понимание все что можно зарядить /запитать копеечными павербанками, надо запитывать ими.
Это как самокат vs автомобиль. Авто конечно удобнее, но гонять его с одним водителем на борту на расстояние до 20 км еще и по хорошей погоде - марнотратство, даже не принимая во внимание цену топлива, только ресурс и расходники.
В цій схемі оті копійочні павербанки якраз виступають як перестраховка у випадку проблем з основним резервним джерелом. Може якщо комусь ок як по графіку перемикати купу пристроїв то до павербанку то до звичайного живлення, не забувати заряджати ту купу павербанків, мати постійну купу проводів і це заради оціночної економії кількадесят доларів - то суто персональний вибір.
Порівняння авто з самокатами тут не дуже в тему. Для невеликих відстаней взагалі краще пішки ходити, а не заробляти болячки хребта і суглобів. На закупи з самокатом теж не дуже поїздиш. Безпечно припаркувати самокат ніде, доведеться тягати з собою по сходах, і це якщо то взагалі можливо (не вигонять нафіг). Хіба що орендувати той самокат, але тоді питання економічної доцільності стає неоднозначним. І не на всяку гірку самокат затягне в тому ж Києві. Питання ж безпеки як було так і залишається актуальним - у велосипеда і моноколеса складностей менше. На тому ж велику хоча б тимчасово можна руль відпустити чи тривалий час тримати однією рукою.
Але то вже інша тема обговорення взагалі
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:08
_Mykola_ написав: smdtranz написав:
вы так считаете тот саморазряд, будто собираетесь на космическом корабле каждый ватт считать.
ну купите мелкий экофлоу, павербанк или аналог на маломощные приборы. включите в режиме ибп и все.
на сутки хватит, может и двое.
ну а мощный экофлоу, инвертор или типа того можно для более мощной техники юзать.
у меня 1.6 квт*ч экофлоу стоит в режиме ибп на электронику всю, комп, телик, всякие зарядки телефонов, роутер, помпа аквариума. об кондиционере, всяких бойлерах и тд речь не идет. в квартире газ, воды нагреть для чая можно и на нем. бойлер или холодильник сам по себе аккумулятор. при необходимости докуплю еще батарею на 2 квтч.
Цікаво буде Вас послухати коли буде блекаут на 2-3 доби. Та оцінка реальної ємності і ККД на живлення критичного обладнання через 220. Ви ж, напевно, в курсі, що заявлені виробником 1,6кВт*год, це не зовсім правда, якщо зможете витягнути 1,2кВт*год, це буде відмінний результат.
Також в режимі ІБП, дуже цікавить як впаде ємність, і, наскільки високою є надійність станції, чи переживе вона без ремонту через рік-два, враховуючи схемотехніку.
При блекауті на 2-3 доби буде однаково, паверстанція у вас, інвертор з акумом чи ящик павербанків. Більшість закладів з генераторами теж позакриваються. Тож незрозуміло, про що взагалі мова.
В мене станція як ІБП працювала з 2022 в усі періоди блекаутів і якось досі політ нормальний. Ємність падає невідворотньо, див не буває, але поки що не бачу що стала менше тримати ніж напочатку
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:10
_Mykola_
а в случае ядерной войны так он вообще не спасет
ну, придется от генератора заряжать.
или от солнца, когда оно будет.
сейчас заряд поддерживается на уровне 80%. летом себя отлично показал
если будет срака, то не будет воды. вот это проблема посерьезнее, тут только переезд в село и копание колодца со всевозможными фильтрами спасет. ну и генератор с тонной топлива, несколько тонн дров. и бункер
Востаннє редагувалось smdtranz
в Нед 06 жов, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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