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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:11
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу
Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія.
Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі.
А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
++ 2-3 100W пауери з PD 100W + 35W(10А) зі змінними 2*21700 елементами, для того щоб можна було взяти з собою, більш ніж достатньо для невеликих потреб.
100W(40А) навіть можна заживити електропідігрів 12V простирадла, або зарядити ноутбук + їх доцільно використовувати для заряду з сонячних панелей коли генерація менше 15 ват з панелі.
Окремо кучка елементів, то трохи напряжно, але тримати зарядженими 10 елементів для змінного пауербанку + ліхтарів, то також зручно і дуже функціонально, головне якщо не користуєшся, виймати з пауера, або ізолювати контакти, тоді ревізія може раз в рік.
Саморозряд якісних нових елементів дуже малий, заряджені до 4.12В, за рік розрядилися до 4.10-4.11В.
Я вказав PD від 60 W бо цього вже досить щоб живити звичайний ноутбук. Невелику електроковдру думаю теж. В мене є на 110, кілька на 60, але щоб і зі змінними елементами - я так не заморочувався. Це розхідник.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:13
Faceless написав:
Безпечно припаркувати самокат ніде,
уже массово паркуют их на турникетах для велосипедов с велозамком. Куча прокатных по городу, зачем замарачиваться воровать хозяйский, среди белого дня и под камерами? Но я не оставляю, корзинку на самокат и вперед по супермаркету. Намного удобнее тележки. В маркеты с узкими проходами я не хожу, чтобы чего то не зацепить. Благо есть выбор.
С самокатом меня выставили ровно 1 раз. Суммарный пробег 3х моих самокатов около 10 тыс км. Из ремонтов только замена покрышек на литые. На 5 тыс буду менять подшипники. Износ акб менее 10%, но экономии пока нет, они только себя окупили. На топливо и расходники я бы потратил +/- эквивалент их стоимости. Следующие 10 тыс это уже экономия.
Faceless написав:
не забувати заряджати ту купу павербанків,
подключили все павербанки к удлинителю с кнопкой. Туда же блютуз наушники, фонарик (у меня отдельный для самоката), планшеты. Кнопку включили и хозяйство заряжается. Можно таймер купить чтобы зарядка автоматически включалась и выключалась. Тут проблемы нет.
Faceless написав:
, мати постійну купу проводів і це заради оціночної економії кількадесят доларів
провода соглашусь. Наушники и фонарик микросд, планшет lightning, смартфоны и павербанки туре с. В теории есть какие то переходники, но в них нет смысла 5-7-8 проводов и проблема решена. У меня еще и тестер на каждом проводе висит. И нет не ради экономии 10 долларов. Вы когда то ремонтировали что то сложное? Принесите вашу станцию в мастерскую, скорее всего вас ждут квадратные глаза мастера. Мастеров раз два и нет. Было время я неделю искал кто мне заменит покрышки самоката на литые. Ремонтировать что то сложнее холодильника - реальный головняк и рск что наремонтируют на новую поломку. Ну разве что вы сами во всем шарите. Явыберу головняк заряжать 10 гаджетов включением одной кнопки, чем искать адекватного мастера ремонтировать экофлоу или авто.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:30
Wirująświatła написав: Faceless написав:
не забувати заряджати ту купу павербанків,
подключили все павербанки к удлинителю с кнопкой. Туда же блютуз наушники, фонарик (у меня отдельный для самоката), планшеты. Кнопку включили и хозяйство заряжается. Можно таймер купить чтобы зарядка автоматически включалась и выключалась.
Це те що я називаю наколхозить. Завжди стараюся позбутися двійників і продовжувачів, а тут додається ще один на кожну локацію де павербанки, з зарядками й шнурами. І робот пилосос ще їх штурмуватиме. Заради чого - щоб не використовувати павер станцію за призначенням? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
Wirująświatła написав:И нет не ради экономии 10 долларов. Вы когда то ремонтировали что то сложное? Принесите вашу станцию в мастерскую, скорее всего вас ждут квадратные глаза мастера. Мастеров раз два и нет. Было время я неделю искал кто мне заменит покрышки самоката на литые. Ремонтировать что то сложнее холодильника - реальный головняк и рск что наремонтируют на новую поломку. Ну разве что вы сами во всем шарите. Явыберу головняк заряжать 10 гаджетов включением одной кнопки, чем искать адекватного мастера ремонтировать экофлоу или авто.
Якраз тоді вступають оті павербанки як тимчасова підстраховка, і скоріше за все купується нова станція.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:38
Faceless написав:
м? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
я станцией запитываю только газ. котёл.
Хорошо берём другой кейс, длительный блэкаут, больше 5 часов. Дилемма зарядить станцией всё вышеперечисленное и уменьшить работу котла на 1-2 часа или зарядить всю ту кучу павербанком за 40-60$. Котел за 40-60$ не запитаешь, стоит ли ёмкость и ресурс дорогой станции тратить на всякую мелочь?
Faceless написав:
, і скоріше за все купується нова станція.
тут я с вами соглашусь, кроме авто не ремонтирую больше ничего, то что сломалось продаю на запчасти (предварительно конечно диагностирую, вдруг неисправность копеечная). Из сломанных павербанков достаю 18650 и вставляю их в новые.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:42
так почему бы от сети все не зарядить, когда свет есть
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:49
Wirująświatła написав: Faceless написав:
м? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
я станцией запитываю только газ. котёл.
Хорошо берём другой кейс, длительный блэкаут, больше 5 часов. Дилемма зарядить станцией всё вышеперечисленное и уменьшить работу котла на 1-2 часа или зарядить всю ту кучу павербанком за 40-60$. Котел за 40-60$ не запитаешь, стоит ли ёмкость и ресурс дорогой станции тратить на всякую мелочь?
Faceless написав:
, і скоріше за все купується нова станція.
тут я с вами соглашусь, кроме авто не ремонтирую больше ничего, то что сломалось продаю на запчасти (предварительно конечно диагностирую, вдруг неисправность копеечная). Из сломанных павербанков достаю 18650 и вставляю их в новые.
Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:58
Faceless написав:
Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
можно купить станцию за 5 куе ради того чтобы не было 2 лишних павербанка и 4 лишних шнура. Но вопрос старый, когда она себя окупит и что делать если она вдруг сломается? Моя станция стоит 12 тыс, котел от неё работает 5 часов.
При поломке я выну из нее 50 акб 18650 и за 2е суток куплю новую такую же с доставкой в почтомат на 1м этаже. Котел конечно павербанками не запитаю, но гаджеты и освещение этой поломки даже не заметят. Купить так просто другую станцию за 5куе я буду не готов. Крупные расходы должны заблаговременно планироваться. Скорее всего отнесу в ремонт и там же оставлю 100-300уе мастеру (читай те же 12 тыс но с другим первоначальным взносом). И целую неделю ещё буду ломать голову, чем зарядить смартфоны и планшеты. Вот такая математика.
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