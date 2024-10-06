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Faceless написав:Ну дивіться, варто мати малопотужні елементи в будь-якому випадку, їх легко і в дорогу взяти і знайти де їх зарядити простіше. Бо знаю історії як люди в 2022 в кафешки приходили з візками з екофлоу Але і з точки зору навіть суто зручності - купа павербанків і проводів окремо на ноути, на телефони, планшети і тп, то по кругу перезаряджати і перепідключати - така собі історія. Можу тільки погодитися, що різні павербанки, включно з PD ват на 60 і вище і поменше - маст хев. Як і лед світильники, ліхтарики і тп. Незалежно від блекаутів. Це те що згодиться всюду, і вдома і в дорозі і у відрядженні і на відпочинку і на природі. А надрочувать на ровтер в 0.5 Вт чи скільки там, і робити щасливий фейс - то як мінімум самообман
++ 2-3 100W пауери з PD 100W + 35W(10А) зі змінними 2*21700 елементами, для того щоб можна було взяти з собою, більш ніж достатньо для невеликих потреб. 100W(40А) навіть можна заживити електропідігрів 12V простирадла, або зарядити ноутбук + їх доцільно використовувати для заряду з сонячних панелей коли генерація менше 15 ват з панелі. Окремо кучка елементів, то трохи напряжно, але тримати зарядженими 10 елементів для змінного пауербанку + ліхтарів, то також зручно і дуже функціонально, головне якщо не користуєшся, виймати з пауера, або ізолювати контакти, тоді ревізія може раз в рік. Саморозряд якісних нових елементів дуже малий, заряджені до 4.12В, за рік розрядилися до 4.10-4.11В.
Я вказав PD від 60 W бо цього вже досить щоб живити звичайний ноутбук. Невелику електроковдру думаю теж. В мене є на 110, кілька на 60, але щоб і зі змінними елементами - я так не заморочувався. Це розхідник.
уже массово паркуют их на турникетах для велосипедов с велозамком. Куча прокатных по городу, зачем замарачиваться воровать хозяйский, среди белого дня и под камерами? Но я не оставляю, корзинку на самокат и вперед по супермаркету. Намного удобнее тележки. В маркеты с узкими проходами я не хожу, чтобы чего то не зацепить. Благо есть выбор.
С самокатом меня выставили ровно 1 раз. Суммарный пробег 3х моих самокатов около 10 тыс км. Из ремонтов только замена покрышек на литые. На 5 тыс буду менять подшипники. Износ акб менее 10%, но экономии пока нет, они только себя окупили. На топливо и расходники я бы потратил +/- эквивалент их стоимости. Следующие 10 тыс это уже экономия.
Faceless написав:не забувати заряджати ту купу павербанків,
подключили все павербанки к удлинителю с кнопкой. Туда же блютуз наушники, фонарик (у меня отдельный для самоката), планшеты. Кнопку включили и хозяйство заряжается. Можно таймер купить чтобы зарядка автоматически включалась и выключалась. Тут проблемы нет.
Faceless написав:, мати постійну купу проводів і це заради оціночної економії кількадесят доларів
провода соглашусь. Наушники и фонарик микросд, планшет lightning, смартфоны и павербанки туре с. В теории есть какие то переходники, но в них нет смысла 5-7-8 проводов и проблема решена. У меня еще и тестер на каждом проводе висит. И нет не ради экономии 10 долларов. Вы когда то ремонтировали что то сложное? Принесите вашу станцию в мастерскую, скорее всего вас ждут квадратные глаза мастера. Мастеров раз два и нет. Было время я неделю искал кто мне заменит покрышки самоката на литые. Ремонтировать что то сложнее холодильника - реальный головняк и рск что наремонтируют на новую поломку. Ну разве что вы сами во всем шарите. Явыберу головняк заряжать 10 гаджетов включением одной кнопки, чем искать адекватного мастера ремонтировать экофлоу или авто.
Faceless написав:не забувати заряджати ту купу павербанків,
подключили все павербанки к удлинителю с кнопкой. Туда же блютуз наушники, фонарик (у меня отдельный для самоката), планшеты. Кнопку включили и хозяйство заряжается. Можно таймер купить чтобы зарядка автоматически включалась и выключалась.
Це те що я називаю наколхозить. Завжди стараюся позбутися двійників і продовжувачів, а тут додається ще один на кожну локацію де павербанки, з зарядками й шнурами. І робот пилосос ще їх штурмуватиме. Заради чого - щоб не використовувати павер станцію за призначенням? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
Wirująświatła написав:И нет не ради экономии 10 долларов. Вы когда то ремонтировали что то сложное? Принесите вашу станцию в мастерскую, скорее всего вас ждут квадратные глаза мастера. Мастеров раз два и нет. Было время я неделю искал кто мне заменит покрышки самоката на литые. Ремонтировать что то сложнее холодильника - реальный головняк и рск что наремонтируют на новую поломку. Ну разве что вы сами во всем шарите. Явыберу головняк заряжать 10 гаджетов включением одной кнопки, чем искать адекватного мастера ремонтировать экофлоу или авто.
Якраз тоді вступають оті павербанки як тимчасова підстраховка, і скоріше за все купується нова станція.
Faceless написав:м? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
я станцией запитываю только газ. котёл.
Хорошо берём другой кейс, длительный блэкаут, больше 5 часов. Дилемма зарядить станцией всё вышеперечисленное и уменьшить работу котла на 1-2 часа или зарядить всю ту кучу павербанком за 40-60$. Котел за 40-60$ не запитаешь, стоит ли ёмкость и ресурс дорогой станции тратить на всякую мелочь?
Faceless написав:, і скоріше за все купується нова станція.
тут я с вами соглашусь, кроме авто не ремонтирую больше ничего, то что сломалось продаю на запчасти (предварительно конечно диагностирую, вдруг неисправность копеечная). Из сломанных павербанков достаю 18650 и вставляю их в новые.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 06 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:м? Хіба що в ситуації коли просто її немає, тоді зрозуміло
я станцией запитываю только газ. котёл.
Хорошо берём другой кейс, длительный блэкаут, больше 5 часов. Дилемма зарядить станцией всё вышеперечисленное и уменьшить работу котла на 1-2 часа или зарядить всю ту кучу павербанком за 40-60$. Котел за 40-60$ не запитаешь, стоит ли ёмкость и ресурс дорогой станции тратить на всякую мелочь?
Faceless написав:, і скоріше за все купується нова станція.
тут я с вами соглашусь, кроме авто не ремонтирую больше ничего, то что сломалось продаю на запчасти (предварительно конечно диагностирую, вдруг неисправность копеечная). Из сломанных павербанков достаю 18650 и вставляю их в новые.
Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
Faceless написав:Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
можно купить станцию за 5 куе ради того чтобы не было 2 лишних павербанка и 4 лишних шнура. Но вопрос старый, когда она себя окупит и что делать если она вдруг сломается? Моя станция стоит 12 тыс, котел от неё работает 5 часов.
При поломке я выну из нее 50 акб 18650 и за 2е суток куплю новую такую же с доставкой в почтомат на 1м этаже. Котел конечно павербанками не запитаю, но гаджеты и освещение этой поломки даже не заметят. Купить так просто другую станцию за 5куе я буду не готов. Крупные расходы должны заблаговременно планироваться. Скорее всего отнесу в ремонт и там же оставлю 100-300уе мастеру (читай те же 12 тыс но с другим первоначальным взносом). И целую неделю ещё буду ломать голову, чем зарядить смартфоны и планшеты. Вот такая математика.
Faceless написав:Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
можно купить станцию за 5 куе ради того чтобы не было 2 лишних павербанка и 4 лишних шнура. Но вопрос старый, когда она себя окупит и что делать если она вдруг сломается? Моя станция стоит 12 тыс, при поломке я выну из нее 50 акб 18650 и за 2е суток куплю новую такую же с доставкой в почтомат на 1м этаже. Котел конечно павербанками не запитаю, но гаджеты и освещение этой поломки даже не заметят. Купить так просто другую станцию за 5куе я буду не готов. Крупные расходы должны заблаговременно планироваться. Скорее всего отнесу в ремонт и там же оставлю 100-300уе мастеру (читай те же 12 тыс но с другим первоначальным взносом). И целую неделю ещё буду ломать голову, чем зарядить смартфоны и планшеты. Вот такая математика.
Прикладами з крайнощів ви свої аргументи яскравіше не зробите За 5куо можна для блекаутів до 12год взагалі забути про їх існування, користуючись і електрочайниками і грилем і кавоваркою, хіба що без бойлера. Якщо є газ то взагалі на кілька днів. Уявіть що двоє людей працюють, у кожного робочий ноут, особистий ноут, монітори (може і по два), телефони, смарт годинники, гарнітури, навушники, ще треба заряджати ліхтарики і світильники. Це з малопотужного. Скільки треба павербанків, шнурів, зарядок, і скільки кіпешу все перемикати і заряджати коли вмикають електрику? У випадку форс-мажора, якщо виходить з ладу павер станція чи гібридний інвертор - від частини цього можна відмовитися, інше тимчасово буде на павербанках, поки не буде вирішено проблему.
Faceless написав:Уявіть що двоє людей працюють, у кожного робочий ноут, особистий ноут, монітори (може і по два), телефони, смарт годинники, гарнітури, навушники, ще треба заряджати ліхтарики і світильники. Це з малопотужного. Скільки треба павербанків, шнурів, зарядок, і скільки кіпешу все перемикати
ноут 17" у меня держит свои честные 2 часа потом тухнет. Это индивидуально. Есть модели по 5-6 часов, мне лично не надо (я не айтишник). Проще купить 2й акб за 770 грн. И будет 4 часа. Если вдруг понадобится. Внешним монитором тоже не пользуюсь, возможно вы правы, ради него я бы купил станцию помощнее, как ещё их запитывать хз.
там 21 элемент 18650 , заряжаете его любым шнуром (Micro-USB, USB-C, Lightning ) который у вас есть. То есть отдельного шнура не нужно. Свой я заряжаю USB-C ( тестер на тех же адаптерах показывает большую силу тока) у каждого шнура своё сопротивление.
Что надо переключать? Когда нет э.э. пользуетесь павербанком, когда есть - ставите его на зарядку. Все переключения. Есть плата UPS за 200 грн которая сможет переключить питание гаджетов с павербанка на сеть без вас. Она же зарядит и сам павербанк.
Минус там нет PD ноут им не запитаешь. Есть и с PD но что в них внутри я не знаю. Плюс этой модели если сгорит плата, она продаётся с новым корпусом .
Faceless написав:Уявіть що двоє людей працюють, у кожного робочий ноут, особистий ноут, монітори (може і по два), телефони, смарт годинники, гарнітури, навушники, ще треба заряджати ліхтарики і світильники. Це з малопотужного. Скільки треба павербанків, шнурів, зарядок, і скільки кіпешу все перемикати
ноут 17" у меня держит свои честные 2 часа потом тухнет. Это индивидуально. Есть модели по 5-6 часов, мне лично не надо (я не айтишник). Проще купить 2й акб за 770 грн. И будет 4 часа. Если вдруг понадобится. Внешним монитором тоже не пользуюсь, возможно вы правы, ради него я бы купил станцию помощнее, как ещё их запитывать хз.
там 21 элемент 18650 , заряжаете его любым шнуром а Micro-USB, USB-C, Lightning который у вас есть. То есть отдельного шнура не нужно. Я заряжаю USB-C поскольку тестер на тех же адаптерах показывает большую силу тока. И что переключать? Когда нет э.э. пользуетесь павербанком, когда есть ставите его на зарядку. Плюс этой модели если сгорит плата, она продаётся с новым корпусом
так же можно заменить вышедшие из строя акт. То есть при копеечной цене павербанка, ремонт тоже копеечный без мастерских и мастеров.
Я свій якось не перевіряв, на своїй батареї точно більше 2 годин пропрацює, може і 4-5. Можна звісно і останній макбук про взяти, він 10+ пропрацює, але я якось не настільки фанат яблотехніки, щоб купувати його за 4куо, та й роботодавець не поспішає подарувати. + Два монітори по 24". Доречі павербанк як вт вказали в мене теж є, тільки без отого прожектора, мені воно не треба. Те що USB-C дозволяє заряджати більшим струмом - то якби відомий факт, навіть тестер для того не треба. Павер станцію власне брав як дбж для роботи, робочий стіл з усім цим добром на ній працює мінімум повний робочий день. І хай ввімкнуть електрохарчування хоч посеред ночі - все буде заряджене без зайвого втручання. Павербанки ж дають в разі чого більшу мобільність, та й насправді всі дрібниці, які треба періодично заряджати, важко й згадати одразу. В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітки