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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:55
Faceless написав:
В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:59
Wirująświatła написав: Faceless написав:
В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Ні, на aaa, я просто всі вкупі назвав акуми, в мене багато є
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Faceless
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