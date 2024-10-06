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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:55

  Faceless написав:В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:59

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Ні, на aaa, я просто всі вкупі назвав акуми, в мене багато є
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:01

Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:07

  alibob написав:Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
Для того щоб фільтрувати - треба звідкись брати первинну сировину
Чи Ви збираєтесь перевести на замкнутий цикл як в космосі і сечовину відфільтровувати?

Тобто
Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна
Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....
budivelnik
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  #<1 ... 60616263
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