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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:55
Faceless написав:
В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:59
Wirująświatła написав: Faceless написав:
В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Ні, на aaa, я просто всі вкупі назвав акуми, в мене багато є
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Faceless
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:01
Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
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alibob
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:07
alibob написав:
Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
Для того щоб фільтрувати - треба звідкись брати первинну сировину
Чи Ви збираєтесь перевести на замкнутий цикл як в космосі і сечовину відфільтровувати?
Тобто
Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна
Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....
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budivelnik
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:01
moveton написав:
А QC та плата в самопале скорее всего не умеет. Можно поставить и такую, что умеет, но зачем, если мы источник питания собираем под конкретное напряжение?
Може для того щоб цей блок живлення можна було використовувати будь-де там де можна використати usb та будь-коли, а не тільки як 12 вольт.
Гнучкість у наших умовах, це важливо.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:06
Faceless написав:
Я вказав PD від 60 W бо цього вже досить щоб живити звичайний ноутбук. Невелику електроковдру думаю теж. В мене є на 110, кілька на 60, але щоб і зі змінними елементами - я так не заморочувався. Це розхідник.
Зі змінними це маленький, на 2 елементи. Дуже зручно, якщо треба кудись їхати, і не буде можливості зарядити, то пару комплектів акумуляторів з собою, і завжди є чим зарядити. Змінні елементи це ще і для ліхтариків, все між собою переставляється в залежності від потреби.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:17
budivelnik написав:
Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна
Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....
Або беремо технічну, наливаємо в ємність яку ставимо на 2 метри вище, подаємо на вхід зворотного осмосу, попередньо ставимо додатковий вугільний фільтр до штатних 3-х + 40 ват живлення для помпи, тут можна або через 220В, або відразу низькою напругою живити. Вивід води яка йде в каналізацію, збираємо для технічних потреб.
І само собою, запас мінімум на тиждень питної води.
Краще зберігати у скляній тарі у темному місці.
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