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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:55

  Faceless написав:В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:59

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В мене теж є і акумуляторні батарейки і елементи 18650 з зарядними для них, бо треба і в клавіатуру і в мишу і в бритву і в купу дрібничок, навіть зубні щітк
я про клавиатуру на 18650 даже не слышал.
Ні, на aaa, я просто всі вкупі назвав акуми, в мене багато є
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:01

Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:07

  alibob написав:Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.
Для того щоб фільтрувати - треба звідкись брати первинну сировину
Чи Ви збираєтесь перевести на замкнутий цикл як в космосі і сечовину відфільтровувати?

Тобто
Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна
Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:01

  moveton написав:А QC та плата в самопале скорее всего не умеет. Можно поставить и такую, что умеет, но зачем, если мы источник питания собираем под конкретное напряжение?

Може для того щоб цей блок живлення можна було використовувати будь-де там де можна використати usb та будь-коли, а не тільки як 12 вольт.
Гнучкість у наших умовах, це важливо. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:06

  Faceless написав:Я вказав PD від 60 W бо цього вже досить щоб живити звичайний ноутбук. Невелику електроковдру думаю теж. В мене є на 110, кілька на 60, але щоб і зі змінними елементами - я так не заморочувався. Це розхідник.

Зі змінними це маленький, на 2 елементи. Дуже зручно, якщо треба кудись їхати, і не буде можливості зарядити, то пару комплектів акумуляторів з собою, і завжди є чим зарядити. Змінні елементи це ще і для ліхтариків, все між собою переставляється в залежності від потреби.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:17

  budivelnik написав:Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна
Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....

Або беремо технічну, наливаємо в ємність яку ставимо на 2 метри вище, подаємо на вхід зворотного осмосу, попередньо ставимо додатковий вугільний фільтр до штатних 3-х + 40 ват живлення для помпи, тут можна або через 220В, або відразу низькою напругою живити. Вивід води яка йде в каналізацію, збираємо для технічних потреб.
І само собою, запас мінімум на тиждень питної води.
Краще зберігати у скляній тарі у темному місці. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:19

  _Mykola_ написав:Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.


для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:23

  alibob написав:Що про фільтри для води думаєте? Лякалки вже з'являються про обмеження/відсутність чистої води на багатьох територіях цього та наступного (особливо) років.


для приватного будинку це один із найбільших викликів, бо у більшості стоять потужні насоси, в який пусковий ток х5, і генератори не тянуть. зараз зявляється тренд на палопотужні глибинні насоси.

водоканал я думаю забезпечать у будь-якому випадку
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:35

  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.


для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.

Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.
_Mykola_
 
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