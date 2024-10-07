RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

_Mykola_ написав:
  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.


для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.

Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.
Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35350
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 8039 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.