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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:49
_Mykola_ написав: trololo написав: _Mykola_ написав:
Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.
для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.
Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.
Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.
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