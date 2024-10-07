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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

_Mykola_ написав:
  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.


для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.

Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.
Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:26

  _Mykola_ написав:Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою,
там емкость надо делить на 2, потому что разряжать ниже 50% его нельзя.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:37

  Faceless написав:Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.

Можете надати посилання на це пристрій?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:43

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою,
там емкость надо делить на 2, потому что разряжать ниже 50% его нельзя.

Открою великую тайну.
Литий ион рекомендуется заряжать до 80% и разряжать до 40% и заряжать током не более 20% от номинала. Иначе ресурс всё.
Основной Бонус литий иона перед свинцом это вес и ток зарядки в 2 раза выше. А так....
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:49

  UA написав:и разряжать до 40% и заряжать током не более 20% от номинала. Иначе ресурс всё.
расскажите это электросамокатчику с пробегом 10 тыс км) то что заряжается медленно полуправда. От 0 до 40% самокат набирает за час. И последние 10% тоже час. Поэтому не выйдет линейно разделить номинал на ток зярядки, схема работает чуть иначе. Для заряда 40% нужен 1 час, а до 90% - 6 часов. Другими словами подзарядив самокат 1 час я получаю запас хода в 15-17 км. Свойство которого не дает свинец.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.

Можете надати посилання на це пристрій?
https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:33

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою,
там емкость надо делить на 2, потому что разряжать ниже 50% его нельзя.


50% или нет -- не знаю, НО даже если разряжать автомобильный аккумулятор (он ведь СТАРТЕРНЫЙ, НЕ тяговый (для длительного разряда)) до напряжения в 10,5 вольт (не говоря уже о разряде до меньшего напряжения) - то НЕ долго он проживет!

И (к первому посту) - зарядить его после просадки за 2-4 часа (на которые дают электричество) - НЕ получится, а хронический недозаряд - приводит к ускоренной сульфатации пластин, "убивая" емкость АКБ. Можно, конечно, заряжать "по учебнику" в ручном режиме силой тока в 10% от емкости - НО для этого надо мониторить и корректировать при необходимости процесс зарядки (автоматический режим зарядок - настроен на плавное повышение тока при зарядке, и НЕ всякая зарядка способна заряжать напряжением до 16,5 вольт для десульфатации пластин) И при этом - активно "выкипает" вода электролита (потребуется долив дистиллированной воды, в т.ч., вскрыв банки НЕобслуживаемой АКБ) с выделением взрывоопасного водорода И паров кислоты электролита ("по науке" кислота вроде НЕ должна испаряться, НО на практике - кислый запах в воздухе - чувствуется).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:43

  Миша-клиент написав:50% или нет -- не знаю, НО даже если разряжать автомобильный аккумулятор (он ведь СТАРТЕРНЫЙ, НЕ тяговый (для длительного разряда)) до напряжения в 10,5 вольт (не говоря уже о разряде до меньшего напряжения) - то НЕ долго он проживет!
  Wirująświatła написав:Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:05

Купив у німців за 750 ойро, привіз через НовуПошту за 40 долярів отаку штуку
BLUETTI AC180
Технічні характеристики
Вихідна потужність змінного струму 1800 Вт / Режим підйому потужності 2700 Вт
Ємність 1,152 Вт·год
9 вихідних портів для кількох пристроїв
Гнучкі 4 способи підзарядки (змінний струм/сонячна енергія/автомобіль/генератор)
Розумний контроль і моніторинг за допомогою програми BLUETTI
0-80% перезарядки за 45 хвилин із джерелом живлення змінного струму 1440 Вт
Є режим ДБЖ

Вже 2 тижня тестю. Вистачає на 5..5,5 годин під постійним навантаженням 190..200Вт
Вже пробив дірку від лічильника, на тижні підключимо прям у квартирну мережу (частину розеток на 8кВт) через АВР на всяк випадок :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:Купив у німців за 750 ойро, привіз через НовуПошту за 40 долярів отаку штуку
BLUETTI AC180
Технічні характеристики
Вихідна потужність змінного струму 1800 Вт / Режим підйому потужності 2700 Вт
Ємність 1,152 Вт·год
9 вихідних портів для кількох пристроїв
Гнучкі 4 способи підзарядки (змінний струм/сонячна енергія/автомобіль/генератор)
Розумний контроль і моніторинг за допомогою програми BLUETTI
0-80% перезарядки за 45 хвилин із джерелом живлення змінного струму 1440 Вт
Є режим ДБЖ

Вже 2 тижня тестю. Вистачає на 5..5,5 годин під постійним навантаженням 190..200Вт
Вже пробив дірку від лічильника, на тижні підключимо прям у квартирну мережу (частину розеток на 8кВт) через АВР на всяк випадок :P
Теж купляв блюетті в 2022 через NP Shopping, тоді ще й трохи кешбеку намутив
Faceless
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