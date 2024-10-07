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UA написав:и разряжать до 40% и заряжать током не более 20% от номинала. Иначе ресурс всё.
расскажите это электросамокатчику с пробегом 10 тыс км) то что заряжается медленно полуправда. От 0 до 40% самокат набирает за час. И последние 10% тоже час. Поэтому не выйдет линейно разделить номинал на ток зярядки, схема работает чуть иначе. Для заряда 40% нужен 1 час, а до 90% - 6 часов. Другими словами подзарядив самокат 1 час я получаю запас хода в 15-17 км. Свойство которого не дает свинец.
Faceless написав:Я може вже писав - в мене на ровтер і конвертер стоїть недорога штука українського виробництва, що виконує роль реле і зарядного, і 12в lifepo акум на 20А*г. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.
_Mykola_ написав:Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою,
там емкость надо делить на 2, потому что разряжать ниже 50% его нельзя.
50% или нет -- не знаю, НО даже если разряжать автомобильный аккумулятор (он ведь СТАРТЕРНЫЙ, НЕ тяговый (для длительного разряда)) до напряжения в 10,5 вольт (не говоря уже о разряде до меньшего напряжения) - то НЕ долго он проживет!
И (к первому посту) - зарядить его после просадки за 2-4 часа (на которые дают электричество) - НЕ получится, а хронический недозаряд - приводит к ускоренной сульфатации пластин, "убивая" емкость АКБ. Можно, конечно, заряжать "по учебнику" в ручном режиме силой тока в 10% от емкости - НО для этого надо мониторить и корректировать при необходимости процесс зарядки (автоматический режим зарядок - настроен на плавное повышение тока при зарядке, и НЕ всякая зарядка способна заряжать напряжением до 16,5 вольт для десульфатации пластин) И при этом - активно "выкипает" вода электролита (потребуется долив дистиллированной воды, в т.ч., вскрыв банки НЕобслуживаемой АКБ) с выделением взрывоопасного водорода И паров кислоты электролита ("по науке" кислота вроде НЕ должна испаряться, НО на практике - кислый запах в воздухе - чувствуется).
Миша-клиент написав:50% или нет -- не знаю, НО даже если разряжать автомобильный аккумулятор (он ведь СТАРТЕРНЫЙ, НЕ тяговый (для длительного разряда)) до напряжения в 10,5 вольт (не говоря уже о разряде до меньшего напряжения) - то НЕ долго он проживет!
Купив у німців за 750 ойро, привіз через НовуПошту за 40 долярів отаку штуку BLUETTI AC180 Технічні характеристики Вихідна потужність змінного струму 1800 Вт / Режим підйому потужності 2700 Вт Ємність 1,152 Вт·год 9 вихідних портів для кількох пристроїв Гнучкі 4 способи підзарядки (змінний струм/сонячна енергія/автомобіль/генератор) Розумний контроль і моніторинг за допомогою програми BLUETTI 0-80% перезарядки за 45 хвилин із джерелом живлення змінного струму 1440 Вт Є режим ДБЖ
Вже 2 тижня тестю. Вистачає на 5..5,5 годин під постійним навантаженням 190..200Вт Вже пробив дірку від лічильника, на тижні підключимо прям у квартирну мережу (частину розеток на 8кВт) через АВР на всяк випадок
Amethyst написав:Купив у німців за 750 ойро, привіз через НовуПошту за 40 долярів отаку штуку BLUETTI AC180 Технічні характеристики Вихідна потужність змінного струму 1800 Вт / Режим підйому потужності 2700 Вт Ємність 1,152 Вт·год 9 вихідних портів для кількох пристроїв Гнучкі 4 способи підзарядки (змінний струм/сонячна енергія/автомобіль/генератор) Розумний контроль і моніторинг за допомогою програми BLUETTI 0-80% перезарядки за 45 хвилин із джерелом живлення змінного струму 1440 Вт Є режим ДБЖ
Вже 2 тижня тестю. Вистачає на 5..5,5 годин під постійним навантаженням 190..200Вт Вже пробив дірку від лічильника, на тижні підключимо прям у квартирну мережу (частину розеток на 8кВт) через АВР на всяк випадок
Теж купляв блюетті в 2022 через NP Shopping, тоді ще й трохи кешбеку намутив
_Mykola_ написав:Більшість сучасних повербанків має протоколи QC, більш потужні мають і PD, що дозволяє без отого всього зоопарку Up/Down безпечно користуватися штатним функціоналом пауербанку без танців з бубном
И вот этот протокол волшебным образом без DC-DC преобразователя заставляет литиевый элемент выдавать 12 В вместо его родных 3.7 В. Без базара, технологично, надо брать!
Очевидно, що потрібна пара PD, і DC/DC що піднімає напругу до (12В або 24В чи скільки там Ввольт). PD не видає більше, чим приходить на нього, тобто 12В на вході, з нього 15В не знімеш, а 9В, "як з куща" (с).
Faceless написав:Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
можно купить станцию за 5 куе ради того чтобы не было 2 лишних павербанка и 4 лишних шнура. Но вопрос старый, когда она себя окупит и что делать если она вдруг сломается? Моя станция стоит 12 тыс, при поломке я выну из нее 50 акб 18650 и за 2е суток куплю новую такую же с доставкой в почтомат на 1м этаже. Котел конечно павербанками не запитаю, но гаджеты и освещение этой поломки даже не заметят. Купить так просто другую станцию за 5куе я буду не готов. Крупные расходы должны заблаговременно планироваться. Скорее всего отнесу в ремонт и там же оставлю 100-300уе мастеру (читай те же 12 тыс но с другим первоначальным взносом). И целую неделю ещё буду ломать голову, чем зарядить смартфоны и планшеты. Вот такая математика.
Прикладами з крайнощів ви свої аргументи яскравіше не зробите За 5куо можна для блекаутів до 12год взагалі забути про їх існування, користуючись і електрочайниками і грилем і кавоваркою, хіба що без бойлера. Якщо є газ то взагалі на кілька днів. Уявіть що двоє людей працюють, у кожного робочий ноут, особистий ноут, монітори (може і по два), телефони, смарт годинники, гарнітури, навушники, ще треба заряджати ліхтарики і світильники. Це з малопотужного. Скільки треба павербанків, шнурів, зарядок, і скільки кіпешу все перемикати і заряджати коли вмикають електрику? У випадку форс-мажора, якщо виходить з ладу павер станція чи гібридний інвертор - від частини цього можна відмовитися, інше тимчасово буде на павербанках, поки не буде вирішено проблему.
за 5 Куе можна купити хату в селі із піччю та грубою, присадибною ділянкою, криницею , садком і сухим сральніком