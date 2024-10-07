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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:17

flyman

за 5 Куе можна купити


Або сотні коробок з-під холодильника , з власним місцем під естакадою.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:36

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:PD не видає більше, чим приходить на нього,

https://rozetka.com.ua/ua/382834746/p38 ... Ukneg70RJo
Корпус повербанка 16x 18650 швидка зарядка PD 5-12В
16 элементов 18650 в параллели какое напряжение дают в сумме?

стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:41

  flyman написав:стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме самоката, котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:45

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.

а як можна з елелементів 3..4.2В зняти вищу напругу, звичайно через схему Boost UP.
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:50

  flyman написав:А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
Wirująświatła
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