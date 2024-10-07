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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:17
flyman
за 5 Куе можна купити
Або сотні коробок з-під холодильника , з власним місцем під естакадою.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:36
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
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flyman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:41
flyman написав:
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме самоката, котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:45
Wirująświatła написав: flyman написав:
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.
а як можна з елелементів 3..4.2В зняти вищу напругу, звичайно через схему Boost UP.
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:50
flyman написав:
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:54
Hotab написав:
Ггггг, серйозний фізик
В школу хіба на кочегара пробуватись
При паралельному з'єднанні акумуляторів напруга на виході акумуляторної батареї залишається такою, як і напруга одного акумулятора.
ты уже и текст перестал понимать... мда печаль
муха говорил
flyman написав:
PD не видає більше, чим приходить на нього,
я привел ссылкой павербанк на 3,6-4,2в с PD который выдает до 12в. Вопрос про параллель был чтобы муха сам понял свою ошибку. А не для того чтобы ты цитировал учебники физики.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:01
Wirująświatła
Вопрос про параллель был чтобы муха сам понял свою ошибку.
«вопрос про параллель», потому что когда все изучали физику, ты водку с утюгами возил на Польшу.
Потому ты сел в лужу вопросом «сумма при параллели», а счас пробуешь говорить, что то вспотел.
Не паяй там больше ничего, особенно где литий. . Оторвет стреляющий палец, придется снаряды мыть.
А не для того чтобы ты цитировал учебники физики.
Чтобы цитировать учебники, надо для начала знать что в них пишут.
Для меня было дичь прочитать твою попытку суммировать напряжение при параллельном подключении банок.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:35
Wirująświatła написав: flyman написав:
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
смарт-трансформатор
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flyman
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