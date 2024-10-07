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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:17
flyman
за 5 Куе можна купити
Або сотні коробок з-під холодильника , з власним місцем під естакадою.
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Hotab
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:36
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
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flyman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:41
flyman написав:
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме самоката, котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:45
Wirująświatła написав: flyman написав:
стільки скільки і один 3..4.2В, отже там стоїть контроллер та DC/DC UP перетворювач
PD это DC/DC UP перетворювач с протоколом который сам определяет напряжение потребителя. Как оно на практике хз. У меня кроме котла, ноута и вентилятора всё 5вольтовое.
а як можна з елелементів 3..4.2В зняти вищу напругу, звичайно через схему Boost UP.
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:50
flyman написав:
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
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Додано: Пон 07 жов, 2024 22:54
Hotab написав:
Ггггг, серйозний фізик
В школу хіба на кочегара пробуватись
При паралельному з'єднанні акумуляторів напруга на виході акумуляторної батареї залишається такою, як і напруга одного акумулятора.
ты уже и текст перестал понимать... мда печаль
муха говорил
flyman написав:
PD не видає більше, чим приходить на нього,
я привел ссылкой павербанк на 3,6-4,2в с PD который выдает до 12в. Вопрос про параллель был чтобы муха сам понял свою ошибку. А не для того чтобы ты цитировал учебники физики.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:01
Wirująświatła
Вопрос про параллель был чтобы муха сам понял свою ошибку.
«вопрос про параллель», потому что когда все изучали физику, ты водку с утюгами возил на Польшу.
Потому ты сел в лужу вопросом «сумма при параллели», а счас пробуешь говорить, что то вспотел.
Не паяй там больше ничего, особенно где литий. . Оторвет стреляющий палец, придется снаряды мыть.
А не для того чтобы ты цитировал учебники физики.
Чтобы цитировать учебники, надо для начала знать что в них пишут.
Для меня было дичь прочитать твою попытку суммировать напряжение при параллельном подключении банок.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 23:35
Wirująświatła написав: flyman написав:
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
смарт-трансформатор
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Додано: Вів 08 жов, 2024 07:49
flyman написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote="5774863:Faceless"]Ну якщо станції вистачить тільки на пару годин тоді зрозуміло. Взагалі я виходжу з розрахунку, щоб автономність була від 8 годин.
можно купить станцию за 5 куе ради того чтобы не было 2 лишних павербанка и 4 лишних шнура. Но вопрос старый, когда она себя окупит и что делать если она вдруг сломается? Моя станция стоит 12 тыс, при поломке я выну из нее 50 акб 18650 и за 2е суток куплю новую такую же с доставкой в почтомат на 1м этаже. Котел конечно павербанками не запитаю, но гаджеты и освещение этой поломки даже не заметят. Купить так просто другую станцию за 5куе я буду не готов. Крупные расходы должны заблаговременно планироваться. Скорее всего отнесу в ремонт и там же оставлю 100-300уе мастеру (читай те же 12 тыс но с другим первоначальным взносом). И целую неделю ещё буду ломать голову, чем зарядить смартфоны и планшеты. Вот такая математика.
Прикладами з крайнощів ви свої аргументи яскравіше не зробите
За 5куо можна для блекаутів до 12год взагалі забути про їх існування, користуючись і електрочайниками і грилем і кавоваркою, хіба що без бойлера. Якщо є газ то взагалі на кілька днів.
Уявіть що двоє людей працюють, у кожного робочий ноут, особистий ноут, монітори (може і по два), телефони, смарт годинники, гарнітури, навушники, ще треба заряджати ліхтарики і світильники. Це з малопотужного. Скільки треба павербанків, шнурів, зарядок, і скільки кіпешу все перемикати і заряджати коли вмикають електрику?
У випадку форс-мажора, якщо виходить з ладу павер станція чи гібридний інвертор - від частини цього можна відмовитися, інше тимчасово буде на павербанках, поки не буде вирішено проблему.
за 5 Куе можна купити хату в селі із піччю та грубою, присадибною ділянкою, криницею , садком і сухим сральніком[/quote]Це вже схема на апокаліпсис
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Додано: Вів 08 жов, 2024 07:50
Wirująświatła написав: flyman написав:
А PD контролер просто "домовляється" із пристроєм, про напругу на лінії живлення, 12В чи 19В чи 5В.
в детстве у меня был трансформатор там кнопочкой сам себе выбираешь напряжение от 3 до 12 с шагом в 0,5в. Потом он подрос и стал PD
Підріс, але став менше і без трансформатора
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