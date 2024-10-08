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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 63646566 Додано: Вів 08 жов, 2024 09:18 _Mykola_ написав: trololo написав: _Mykola_ написав: Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби. Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.



для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше. для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.

Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки. Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.



мова про інтернет для якого можна заряджати раз в місяць. звичайно для інших навантажень автоакум не годиться. залізофосфатні треба ставити там, где треба багато циклів і великі струми. мова про інтернет для якого можна заряджати раз в місяць. звичайно для інших навантажень автоакум не годиться. залізофосфатні треба ставити там, где треба багато циклів і великі струми. Востаннє редагувалось trololo в Вів 08 жов, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз. trololo

Повідомлень: 6083 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2670 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20 Faceless написав: Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути. Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.

майже всі роутери (крім потужних 20В) працюють нормально в діапазоні 7-15В за рахунок вбудованих мікростабів майже всі роутери (крім потужних 20В) працюють нормально в діапазоні 7-15В за рахунок вбудованих мікростабів trololo

Повідомлень: 6083 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2670 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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