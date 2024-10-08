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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:18

  _Mykola_ написав:
  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.


для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.

Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.


мова про інтернет для якого можна заряджати раз в місяць. звичайно для інших навантажень автоакум не годиться. залізофосфатні треба ставити там, где треба багато циклів і великі струми.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 08 жов, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20

  Faceless написав:Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.

майже всі роутери (крім потужних 20В) працюють нормально в діапазоні 7-15В за рахунок вбудованих мікростабів
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:27

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:PD не видає більше, чим приходить на нього,

https://rozetka.com.ua/ua/382834746/p38 ... Ukneg70RJo
Корпус повербанка 16x 18650 швидка зарядка PD 5-12В
муха 16 элементов 18650 в параллели какое напряжение дают в сумме?

Судячи з характеристик, там все ж щось на кшталт QC2.0-3.0, а не PD.
Максимальні характеристики потужності відповідають 18Вт і не більше ніж 12В, це QC.
Максимально що з нього можна витягнути це 12В 1.5А.
При характеристиках зарядки 16 акумуляторів 18650, ємністю скажімо в 3000мА, будуть заряджатися... так мінімум 10-12 годин. Не зовсім прийнятний варіант для регулярних відключень. Але, акумулятори при такому мізерному струмі заряда\розряда, будуть жити довго. ;)

"Комплектация В комплект поставки AC Prof PB C16-PD входит корпус повербанк с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery без дополнительных аксессуаров. Технические характеристики Входной ток Micro/Lightning Type-C 5В 2.1А 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А Выходной ток 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А Поддержка быстрой зарядки Power Delivery"
_Mykola_
 
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