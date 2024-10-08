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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:18
_Mykola_ написав: trololo написав: _Mykola_ написав:
Не зовсім. Є два комплекти 40А по схемі 6s1p БМС з балансиром + ідеальний діод для захисту будь-якого зарядного пристрою, працюють попарно з роутерами та світчем, кожного вистачає на 3 доби не паритися про роботу обладнання, з недоліків, треба додавати схему перетворення напруги на 9 та 12В. При відключеннях показали себе з найкращого боку. Для резерву є трігери для використання з пауербанками, простіше, надійніше, але пауери треба на інші потреби.
для аварійного режиму найкращий варіант автоакум + реле яке переключає на блок живлення від 220, якщо є напруга. простенький роутер може тримати тиждень без підзарядки. під час 4/6 я заряжав раз в три тижні. я інтернет так виділив із загальної схеми інвертор + LifePO. це простіше і зручніше.
Автоакум це звичайно добре і ємність величезна, але є проблема з зарядкою, коли регулярні відключення і режим 6-8/2. У цьому випадку краще все ж літій, найкраще залізофосфат, але на нього тільки почався перехід для домашнього використання (з пауербанками взагалі біда-біда на залізофосфаті). Вже намагаюсь привести все-все до 2-х годинного інтервалу зарядки.
мова про інтернет для якого можна заряджати раз в місяць. звичайно для інших навантажень автоакум не годиться. залізофосфатні треба ставити там, где треба багато циклів і великі струми.
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 08 жов, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20
Faceless написав:
Повезло що мені якраз на все треба 12в і перетворення напруги непотрібно. Чудово відпрацювало в усі блекаути.
майже всі роутери (крім потужних 20В) працюють нормально в діапазоні 7-15В за рахунок вбудованих мікростабів
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:27
Судячи з характеристик, там все ж щось на кшталт QC2.0-3.0, а не PD.
Максимальні характеристики потужності відповідають 18Вт і не більше ніж 12В, це QC.
Максимально що з нього можна витягнути це 12В 1.5А.
При характеристиках зарядки 16 акумуляторів 18650, ємністю скажімо в 3000мА, будуть заряджатися... так мінімум 10-12 годин. Не зовсім прийнятний варіант для регулярних відключень. Але, акумулятори при такому мізерному струмі заряда\розряда, будуть жити довго. "Комплектация В комплект поставки AC Prof PB C16-PD входит корпус повербанк с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery без дополнительных аксессуаров. Технические характеристики Входной ток Micro/Lightning Type-C 5В 2.1А 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А Выходной ток 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А Поддержка быстрой зарядки Power Delivery"
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_Mykola_
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:35
_Mykola_ написав:
При характеристиках зарядки 16 акумуляторів 18650, ємністю скажімо в 3000мА, будуть заряджатися... так мінімум 10-12 годин.
у меня 2 аналогичных павербанка на 21акб. Время зарядки током 3 А 30 часов! (сила тока постепенно падает и через 20ч зарядка идёт током уже ниже 1А)
За 4 часа блэкаута банку на 50Ач моими гаджетами высадить невозможно.
Например заряжаю смарт и планшет по 5А/ч каждый. Зарядки смарта хватает на 12 час с постоянно включенной точкой доступа. Планшета на 6 часов. Отнимаем 10ач и 20% потерь. Получается что банкой смарт и планшет можно зарядить 4 раза. это 48ч автономии для смарта и 24ч для планшета.
То есть банка эффективна на какие то экстремально разовые отключения на 20ч. Отдав 30% заряда (15Ач) далее при подаче э.э. током 1А понадобится до 12ч. его восполнить. Если отключения на 20ч станут систематическими, тогда банка просядет и едва ли будет успевать зарядиться до 30%.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:02
Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
При характеристиках зарядки 16 акумуляторів 18650, ємністю скажімо в 3000мА, будуть заряджатися... так мінімум 10-12 годин.
у меня 2 аналогичных павербанка на 21акб. Время зарядки током 3 А 30 часов! (сила тока постепенно падает и через 20ч зарядка идёт током уже ниже 1А)
За 4 часа блэкаута банку на 50Ач моими гаджетами высадить невозможно.
Например заряжаю смарт и планшет по 5А/ч каждый. Зарядки смарта хватает на 12 час с постоянно включенной точкой доступа. Планшета на 6 часов. Отнимаем 10ач и 20% потерь. Получается что банкой смарт и планшет можно зарядить 4 раза. это 48ч автономии для смарта и 24ч для планшета.
То есть банка эффективна на какие то экстремально разовые отключения на 20ч. Отдав 30% заряда (15Ач) далее при подаче э.э. током 1А понадобится до 12ч. его восполнить. Если отключения на 20ч станут систематическими, тогда банка просядет и едва ли будет успевать зарядиться до 30%.
Це доречі ще один аргумент щодо доцільності придбання павер станції чи встановлення збірки з інвертора і батарей. Час зарядки. За відключень довше 4 годин павербанки не встигатимуть повністю зарядитися і через певний час сядуть. Посидіти в кафе біля розетки та зарядити павер станцію ще можна, а павербанк треба буде цілий день заряджати
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Faceless
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:06
Faceless написав:
Це доречі ще один аргумент щодо доцільності придбання павер станції чи встановлення збірки з інвертора і батарей. Час зарядки. За відключень довше 4 годин павербанки не встигатимуть повністю зарядитися і через певний час сядуть. Посидіти в кафе біля розетки та зарядити павер станцію ще можна, а павербанк треба буде цілий день заряджати
тогда и квартиру в цоколе впридачу с дизельным вебасто и подземный склад топлива, вдруг будут бомбить или понадобится генератор на постоянной основе. На каждый предполагаемый сценарий своё решение. При блэкаутах 20+ч погаснет много чего. Не всё можно запитать генераторами. Электропечи например. Отопление. Непонятно как будет работать канализация и водопровод. Знаю в 1й большой блэкаут многие заправки закрылись и люди не могли купить топлива для генераторов. Я к тому что при серьезных блэкаутах станция может не спасти ситуацию. Необходимо будет решать другие вопросы хранения/приготовления еды, водоснабжения, отопления (у каждого индивидуально).
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:27
Wirująświatła
Да. Я всадил в свою автономность с полляма гривен, но это больше психотерапия и синдром Буриданова осла. Ибо при серьезном блекауте (как в Армении свое время) выход один-валить.
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Velz
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:30
Velz написав:Wirująświatła
Да. Я всадил в свою автономность с полляма гривен, но это больше психотерапия и синдром Буриданова осла. Ибо при серьезном блекауте (как в Армении свое время) выход один-валить.
а что было в армении?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:35
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це доречі ще один аргумент щодо доцільності придбання павер станції чи встановлення збірки з інвертора і батарей. Час зарядки. За відключень довше 4 годин павербанки не встигатимуть повністю зарядитися і через певний час сядуть. Посидіти в кафе біля розетки та зарядити павер станцію ще можна, а павербанк треба буде цілий день заряджати
тогда и квартиру в цоколе впридачу с дизельным вебасто и подземный склад топлива, вдруг будут бомбить или понадобится генератор на постоянной основе. На каждый предполагаемый сценарий своё решение. При блэкаутах 20+ч погаснет много чего. Не всё можно запитать генераторами. Электропечи например. Отопление. Непонятно как будет работать канализация и водопровод. Знаю в 1й большой блэкаут многие заправки закрылись и люди не могли купить топлива для генераторов. Я к тому что при серьезных блэкаутах станция может не спасти ситуацию. Необходимо будет решать другие вопросы хранения/приготовления еды, водоснабжения, отопления (у каждого индивидуально).
Як я вже писав вище - при серйозних довгих блекаутах взагалі мало що врятує, крім окремої хатки з запасом енергоносіїв.
Бекап на рівні квартири за наявності електроенергії хоч кілька годин на добу - дозволяє звести неприємності до мінімуму. Водогін доречі в будинках можна заживити так само, інвертор і батареї.
Павербанки зручні в плані мобільності, але довго заряджаються, якщо електроенергії більше не нема чим є, то їх самих треба "рятувати".
Сценаріїв багато, на кожен окреме рішення не набереш
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:43
Faceless написав:
Павербанки зручні в плані мобільності, але довго заряджаються, якщо електроенергії більше не нема чим є, то їх самих треба "рятувати".
На лето можно солнечную панель 30вт купить которрая будет постоянно что то заряжать.
Faceless написав:
Водогін доречі в будинках можна заживити так само, інвертор і батареї.
если соседи договороспособные. У меня в одном жк даже печь с дровами есть. Там же генератор для зарядки гаджетов. Помню в первые блэакауты он работал с 18-21 обвешенный удлинителями В другом жк нет ничего. Аккумуляторную лампочку в парадной я за свои 200грн купил. Соседи не сказать что бедные, все на авто.
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