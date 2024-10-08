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Wirująświatła написав:При блэкаутах 20+ч погаснет много чего. Не всё можно запитать генераторами. Электропечи например. Отопление. Непонятно как будет работать канализация и водопровод.
Та ладно. Проходили трёхсуточный по всей стране в ноябре 2022го. И потом часто перебои на времена около суток. Это в период, когда к блекаутам серьёзно готовились только особые параноики (у меня жена летом 2022 сильно собиралась даже электрообогревателями запасаться потому, что про недостаток газа на зиму традиционно пугали, а электрогенерации у нас типа немеряно). Общегородские вещи работали. И даже отопление от городской ТЭЦ. А вот домам, где прогрессивно отдельный котёл на дом/ЖК, пришлось помёрзнуть. Так что худший случай известен.
Wirująświatła написав:Короче станция может не спасти серьёзную ситуацию. Она эффективна если всё прочее тоже работает.
Оно правда, но слова слишком общие. Что имеется в виду под "серьёзной ситуацией" и что именно должно работать? Можно и генератором с ножным мускульным приводом (кстати, кто-то видел в продаже готовые?) обзавестись. Будет и электричество и сугрев без отопления вне зависимости от того что там завезли на заправку. Но если еда и вода закончатся, то педали крутить сил скоро не останется. А могут быть и блекауты на несколько суток, но при этом пункты незламности позволяющие подзарядить станцию.
Faceless написав:Павербанки зручні в плані мобільності, але довго заряджаються, якщо електроенергії більше не нема чим є, то їх самих треба "рятувати".
На лето можно солнечнуую панель 20вт купить
Faceless написав:Водогін доречі в будинках можна заживити так само, інвертор і батареї.
если соседи договороспособные. У меня в одном жк даже печь с дровами есть. Там же генератор для зарядки гаджетов. Помню в первые блэакауты он работал с 18-21 обвешенный удлинителями В другом жк нет ничего. Аккумуляторную лампочку в парадной я за свои 200грн купил. Соседи не сказать что бедные, все на авто.
У нас в ЖК і інвертор на водогін, і генератор і кілька кубів дров на форс мажор. Але то все на загальнобудинкові потреби. Особисті кожен вирішує власними силами.
Faceless написав:За відключень довше 4 годин павербанки не встигатимуть повністю зарядитися і через певний час сядуть
Ну не так категорично. Зачем им полностью? Достаточно на столько, на сколько разрядились за период блекаута. А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. Разве что её не на химических аккумах строить, а на суперконденсаторах, но у них свои минусы.
Wirująświatła "С января 1992 года в Армении начались ежедневные «веерные отключения» электричества. Сначала отключали на пару часов, потом этот интервал стал неумолимо увеличиваться — 6 часов, 9, 12, 18... К ноябрю было официально объявлено — электричество в квартиры будет подаваться всего 1 час в сутки." Читал воспоминания очевидца, он в то время еще ребенком был. Ну такое.Буржуйки в квартирах, деревья рубили на дрова,костры для приготовления пищи. Как решали вопрос с водой и канальей- не помню. Может ведрами с колодцев набирали и назад фекалии выносили.Хотя тогда уже логичнее справлять нужду на улице. Ну там границы никто не закрывал, он с родителями поменял страну проживания, но пару лет таки надеялись и верили.
Faceless написав:За відключень довше 4 годин павербанки не встигатимуть повністю зарядитися і через певний час сядуть
Ну не так категорично. Зачем им полностью? Достаточно на столько, на сколько разрядились за период блекаута. А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. Разве что её не на химических аккумах строить, а на суперконденсаторах, но у них свои минусы.
Ну наприклад вимкнення на 6 годин тричі на добу, і по 2 години є електрохарчування. Станція не має повністю сісти за 6 годин (принаймні тоді треба шукати більші потужності), і за 2 години повністю відновить заряд. Павербанк, що живитиме ноут, наприклад, сяде суттєво, нехай на 50%, а дозарядитися встигне нехай до 80%. Кілька днів і павербанк вже сідатиме до кінця блекауту. Ну, для справедливості, тут можна сказати що і павербанків можна докупити, це теж справедливе зауваження. Навіть по 100 євро кілька штук це невеликі інвестиції
moveton написав:А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится.
Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа.
Ну варто враховувати ще потенційні можливості зарядки інвертора і ємність батарей. Наприклад, з того що розраховував собі: інвертор може видати на батарею струм до 120А (48В). Чисто теоретично, 5 кВт батарею (100 А*г) зарядить за годину (по факту, думаю, таки довше, бо управління зарядом йде нелінійно і не шурує на всі гроші постійно), але за дві - напевне. Дві такі батареї - вже сумнівно.
moveton написав:А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится.
Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа.
Наверное, в настройках 1C поставить можно, но я пробовал не на самых плохих акках, заценил температуру электродов от которой изоляция на крокодилах быстро начала плавиться, и решил больше так не делать. Тем более, что оно всё равно быстро до 0.9C провалилось. Даже 0.5C я бы сказал только для экстренных случаев. Где-то за три часа уже более-менее нормальный режим (вон, мне недавно аккум приехал - у него BMS сама выше 0.3C не даёт). А за три часа может и банк зарядиться, если ему мощность входа предусмотрели так, чтобы хватало 1 A на элемент. Например, если в такую коробушку засунуть только 4 элемента, то пресловутых 18 Вт (1.5 A x 12 В), которые он умеет принимать, уже достаточно. Я, правда. не уверен, что он сам ток до 0.5 A не ограничивает в целях безопасности. Себя для комплекта взял ещё и спецализированный зарядник пачки 18650 который точно 1 A умеет. За два года эта скорость зарядки пока не пригодилась.
Я бы сказал, что смотреть нужно по потребностям. Мне все родственники сказали, что им, если забить на холодильник, то большой аккум не нужен. Пенсионерам и пары мелких аккумуляторных ламп и фонариков достаточно. Любящим на планшетах и смартфонах посидеть в Интернете хватает и на GPON терминал и на дозарядку девайсов пары-тройки стареньких пауэрбанков, которые я дюжину лет назад брал, чтобы в походы ходить, т.е. они такой ёмкости, чтобы носить было не слишком тяжело. И вышеупомянутый модный Decoy Voltage Trigger из них 12 вольт выжать почему-то ниасилил, поэтому я им прикупил ещё и совсем не технологичный и греющийся 5 -> 12 В умножитель.