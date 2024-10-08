Додано: Вів 08 жов, 2024 16:47

Velz написав: moveton написав: А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится.

Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа. Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа.

Наверное, в настройках 1C поставить можно, но я пробовал не на самых плохих акках, заценил температуру электродов от которой изоляция на крокодилах быстро начала плавиться, и решил больше так не делать. Тем более, что оно всё равно быстро до 0.9C провалилось. Даже 0.5C я бы сказал только для экстренных случаев. Где-то за три часа уже более-менее нормальный режим (вон, мне недавно аккум приехал - у него BMS сама выше 0.3C не даёт). А за три часа может и банк зарядиться, если ему мощность входа предусмотрели так, чтобы хватало 1 A на элемент. Например, если взасунуть только 4 элемента, то пресловутых 18 Вт (1.5 A x 12 В), которые он умеет принимать, уже достаточно. Я, правда. не уверен, что он сам ток до 0.5 A не ограничивает в целях безопасности. Себя для комплекта взял ещё и спецализированный зарядник пачки 18650 который точно 1 A умеет. За два года эта скорость зарядки пока не пригодилась.Я бы сказал, что смотреть нужно по потребностям. Мне все родственники сказали, что им, если забить на холодильник, то большой аккум не нужен. Пенсионерам и пары мелких аккумуляторных ламп и фонариков достаточно. Любящим на планшетах и смартфонах посидеть в Интернете хватает и на GPON терминал и на дозарядку девайсов пары-тройки стареньких пауэрбанков, которые я дюжину лет назад брал, чтобы в походы ходить, т.е. они такой ёмкости, чтобы носить было не слишком тяжело. И вышеупомянутый модный Decoy Voltage Trigger из них 12 вольт выжать почему-то ниасилил, поэтому я им прикупил ещё и совсем не технологичный и греющийся 5 -> 12 В умножитель.