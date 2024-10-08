як у Харкові в 1942, але трохи ліпше
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:07
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:27
Да ладно, 2-х киловатна Блюетті заряджається в екстренному режимі двома зарядками (500Вт+900 Вт) за 1,5 години повністю. Але це екстренний режим, який працює нормально, але використання тільки якщо дуже треба.
Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD?
Не всі кабелі підходять, деякі не працюють, по тим чи іншим причинам.
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:50
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Я, вроде, указанием, что этим банкам уже дюжина лет, про это толсто намекнул Ну может немного загнул, но в общем, когда они покупались, на смарфонах QC было экзотикой. И даже 10 Вт умели не все. Я сильно позже них покупал несколько Asus ZenFone Max который при своём 5 Ач акке на вход умеет не больше 5 В x 1 А и, соответственно, на полный заряд требует часов 12. Кстати, тоже до сих пор используются и не так уж им страшны отключения на 6 часов через три.
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