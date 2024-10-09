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Velz написав:Wirująświatła Да. Я всадил в свою автономность с полляма гривен, но это больше психотерапия и синдром Буриданова осла. Ибо при серьезном блекауте (как в Армении свое время) выход один-валить.
moveton написав: И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. Разве что её не на химических аккумах строить, а на суперконденсаторах, но у них свои минусы.
Да ладно, 2-х киловатна Блюетті заряджається в екстренному режимі двома зарядками (500Вт+900 Вт) за 1,5 години повністю. Але це екстренний режим, який працює нормально, але використання тільки якщо дуже треба.
Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD? Не всі кабелі підходять, деякі не працюють, по тим чи іншим причинам.
_Mykola_ написав:Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD?
Я, вроде, указанием, что этим банкам уже дюжина лет, про это толсто намекнул Ну может немного загнул, но в общем, когда они покупались, на смарфонах QC было экзотикой. И даже 10 Вт умели не все. Я сильно позже них покупал несколько Asus ZenFone Max который при своём 5 Ач акке на вход умеет не больше 5 В x 1 А и, соответственно, на полный заряд требует часов 12. Кстати, тоже до сих пор используются и не так уж им страшны отключения на 6 часов через три.
moveton написав: И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. Разве что её не на химических аккумах строить, а на суперконденсаторах, но у них свои минусы.
Да ладно, 2-х киловатна Блюетті заряджається в екстренному режимі двома зарядками (500Вт+900 Вт) за 1,5 години повністю. Але це екстренний режим, який працює нормально, але використання тільки якщо дуже треба.
Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD? Не всі кабелі підходять, деякі не працюють, по тим чи іншим причинам.
А я ще раз хочу звернути вашу увагу на viewtopic.php?p=5775202#p5775202. Там є посилання на повні ТТХ )) Станція реально заряджається за 1г відбираючи з мережі 1400 Вт і гудить вентиляторами як паровоз. Стандартно за 1.5г на 1200Вт, і на безшумному моді на 400Вт десь за 4г. Є обмеження на розряд -- до 10%
moveton написав:А это может быть и 10%. И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится.
Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа.
Ну варто враховувати ще потенційні можливості зарядки інвертора і ємність батарей. Наприклад, з того що розраховував собі: інвертор може видати на батарею струм до 120А (48В). Чисто теоретично, 5 кВт батарею (100 А*г) зарядить за годину (по факту, думаю, таки довше, бо управління зарядом йде нелінійно і не шурує на всі гроші постійно), але за дві - напевне. Дві такі батареї - вже сумнівно.
Dyness A48100 48v 100ah, 4.8kwh LiFePo4 примерно 1600 долларов, максимальный ток зарядки 75 А.
Зарядний струм (А): 54 Струм розряду (А): 42 но да вариант поинтереснее экофлоу/блюетти где 60% ценника доплата за новизну/упаковку / брэнд.
багато залежить від конкретної БМС на конкретній батареї, але струм розряду заряду 0.5С (зарядка за 2 години) вказується як номінальний режим роботи будь яких сучасних LIFEPO комірок, при якому гарантується заявлена кількість циклів (4000 чи скільки там). але якщо БМС дозволяє, нема великих проблем заряджати на 1С (за одну годину), якщо треба і є такі можливості. так, батарейка трохи нагріється, може навіть пузо вилізе, але це допустимий режим роботи, який просто знижує ресурс батареї трохи швидше. тому розумно користуватись на 0.5С а 1С ставити якщо світло буде по три години на добу.
а от літій іонні які заряджають на струмах до 1С - це бомба сповільненої дії
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Velz написав:Не согласен. LifePo4 на Дейе- ставим в настройках 1С- почему не зарядится?Если ввод с запасом позволяет? Для ресурса не ок, тут да. А вот 0,5 С позволяет мне забивать 6 кВт за два часа.
Ну варто враховувати ще потенційні можливості зарядки інвертора і ємність батарей. Наприклад, з того що розраховував собі: інвертор може видати на батарею струм до 120А (48В). Чисто теоретично, 5 кВт батарею (100 А*г) зарядить за годину (по факту, думаю, таки довше, бо управління зарядом йде нелінійно і не шурує на всі гроші постійно), але за дві - напевне. Дві такі батареї - вже сумнівно.
Dyness A48100 48v 100ah, 4.8kwh LiFePo4 примерно 1600 долларов, максимальный ток зарядки 75 А.
Наприклад, Pytes e-box 48100r, струм зарядки до 100А