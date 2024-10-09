RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 67686970>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:23

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Наприклад, Pytes e-box 48100r, струм зарядки до 100А

Стандартний струм заряду: 50A Максимальний струм заряду: 50A...

https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-akumu ... gIq_vD_BwE

https://www.pytesusa.com/E-BOX-Series/E-Box-48100R.html
Maximum Continuous Charge Current 100A
Standard Continuous Charge Current 50A

Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1457 раз.
Подякували: 8043 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:35

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность
50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит
А там где "греется" там и до пожара недалеко
И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
барабашов
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40

  барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность
50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит
А там где "греется" там и до пожара недалеко
И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.


які 22 квт?? :mrgreen: напруга на акумуляторі не 230 :mrgreen:

це пипець, ти ж взагалі нуль по цій темі, а даєш якісь поради людям. нє наврєді!
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:42

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  барабашов написав:мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку
1 В кожному будинку ПЕРЕД лічильником стоїть автомат який відсікає потужність вищу ніж видані на цей лічильник техумови
2 Якщо однофазна мережа - то потужність дають не вище 7-8 квт, якщо трьохфазна то 22квт це всього 30ампер по жилі
3 Побутові резетки розраховані не вище 16 ампер. Все що вище - це промислові розєми
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:43

  барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность
50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит
А там где "греется" там и до пожара недалеко
И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.

Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх.
Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт.
Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1457 раз.
Подякували: 8043 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:46

  Faceless написав:
  барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность
50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит
А там где "греется" там и до пожара недалеко
И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.

Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх.
Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт.
Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати


зараз набирають популярності трифазні гібридники зокрема Deye. класна штука, може навіть фази балансувати до 50% макс потужності, але ціна кусюча..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:47

  trololo написав:напруга на акумуляторі не 230

Но на 192, чтобы инвертор был потише, а провода потоньше, прикупить уже можно 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 23.03.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:51

  moveton написав:
  trololo написав:напруга на акумуляторі не 230

Но на 192, чтобы инвертор был потише, а провода потоньше, прикупить уже можно 8)


я в курсі, існють висовольтні батареї та інвертори під них, але це здебільшого нішева тема не для приватного будинку. під Li-Ion збірки. той варік що ви кинули взагалі під неактуальний АГМ.
98% всіх гібридників це 24В (27,6 реальних) або 48В (55 реальних). якщо треба ємність акумів збільшити, підключають паралельно, а не підвищують напругу системи

  moveton написав:
  trololo написав:напруга на акумуляторі не 230

Но на 192, чтобы инвертор был потише, а провода потоньше, прикупить уже можно 8)


щоб інвертор був потіше треба брати із пасивним охолодженням :)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:55

  Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку

оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25294
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:02

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку

оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.


я в тебе в бані? струми заряду визначаються хімією елементів, а не виробниками батарей. чому на готових виробах пишуть 0.5C я написав, бо на таких струмах тестується максимальна кількість циклів. виробник не гарантує 10тис циклів якщо заряджати на 1С. але це не значить що так не можна робити
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 67686970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3108)
09.10.2024 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.