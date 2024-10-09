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Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
які 22 квт?? напруга на акумуляторі не 230
це пипець, ти ж взагалі нуль по цій темі, а даєш якісь поради людям. нє наврєді!
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку
1 В кожному будинку ПЕРЕД лічильником стоїть автомат який відсікає потужність вищу ніж видані на цей лічильник техумови 2 Якщо однофазна мережа - то потужність дають не вище 7-8 квт, якщо трьохфазна то 22квт це всього 30ампер по жилі 3 Побутові резетки розраховані не вище 16 ампер. Все що вище - це промислові розєми
барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх. Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт. Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати
барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх. Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт. Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати
зараз набирають популярності трифазні гібридники зокрема Deye. класна штука, може навіть фази балансувати до 50% макс потужності, але ціна кусюча..
я в курсі, існють висовольтні батареї та інвертори під них, але це здебільшого нішева тема не для приватного будинку. під Li-Ion збірки. той варік що ви кинули взагалі під неактуальний АГМ. 98% всіх гібридників це 24В (27,6 реальних) або 48В (55 реальних). якщо треба ємність акумів збільшити, підключають паралельно, а не підвищують напругу системи
Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку
оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.
Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку
оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.
я в тебе в бані? струми заряду визначаються хімією елементів, а не виробниками батарей. чому на готових виробах пишуть 0.5C я написав, бо на таких струмах тестується максимальна кількість циклів. виробник не гарантує 10тис циклів якщо заряджати на 1С. але це не значить що так не можна робити