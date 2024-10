Додано: Сер 09 жов, 2024 15:12

Wirująświatła написав: и с чем вы спорите? приходите через 50 циклов в эпик по гарантии, а вам говорят инструкцию читали? током 1с заряжали? досвидос. а можно много чело и двс без масла тоже работают. недолго.

так мова ж про ліфери? від 4000 до 8000 циклів до падіння на 70% ємності при заряді 0.5Сну зарядите від 100 раз на 1С, буде від 3000 до 5000 циклів відповідно. по факту це мало на що впливає. якщо авто акум так ганяти, він здохне за тиждень, а ліферу пофіг. крім того ви не забувайте, що за безпеку відповідає БМС, ви не зможете дати більше струму, ніж дозволить БМС. тобто якщо бмс дозволить і ви заряджаєте на 1С, а потім щось поломалось - це має бути гарантійний випадок.зарядка на 1С без сутєвої втрати ємності - це одна і головних перевах ліфера (будь якого), яка робить його незамінним в деяких випадках. так, це максимальний режим, не завжди доречний. але у випадках графіку 4/20 - незамінний.до речі стало цікаво, яким струмом заряджаються тесли (китайські модел 3), ті які на ліферах? треба буде подивитисьподививсяLFP batteries are more tolerant of frequent charging to 100% compared to NCA or NMC batteries. Tesla encourages owners of LFP-powered Model 3 cars to regularly charge to 100% to maximize range without concerns of battery degradation.80% за 40 хвилин - значить струм зарядки близький до 1С. ну але де тесла, а де епіцентр зі своєю гарантією на китайський акум до якого вони відношення не мають взагалі..