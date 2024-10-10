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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери
в немодном хруще где жили мои родители общедомовая проводка не менялась ни разу. До войны все дружно отключили ЦО и поставили электро (газовое там нельзя из-за отсутствия дымохода). Чтобы эффективно обогреть 36-45м2 нужен колорифер минимум на 3квт. Плюс бойлер у всех, все начинают включать стиралки утюги свч пылесосы и т.д. Какая нагрузка можно только догадываться.
Я ще зустрічав унікумів, що ставили проточний нагрівач води замість бойлера в хрущі. Там і 5кВт і 10 може бути.
Проводка в стінах аж тепла
Faceless
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