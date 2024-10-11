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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 72737475>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:24

  flyman написав:скоріше за все таке перевантаження буде в модних мопах, а в немодних хрущах-бабушатніках бабушки будуть грітися котами та світити свічками

Судя по тому, что именно в хрущах лет 20 назад тотально домовые щитки от перегруза горели, как раз от котов и свечек нагрузка куда больше, чем от бойлеров с кондиционерами, которые бабушкам совсем не нужны. Вероятно, тогда был большой прирост поголовья котов.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:18

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  trololo написав:
  Faceless написав:Дякую, що ви так переживаєте. По характеристикам гібридних інверторів ККД зарядного можна підібрати пристойний. Батарея розраховується на споживання та, щоб за звичайний період блекауту не мала повністю сісти, тож і підзарядити її треба буде тільки частково.
Запаси по потужності і стан проводки по будинку в себе я знаю, там все добре.
Про покриття контактів сріблом якось вперше чую, окиснюється срібло дай боже.


ККД зарядного 95 чи 90% в принципі немає значення для експлуатації. набагато важливіших холостий хід інвертора при роботі від батареї, особливо при низьких навантаженнях.

а з приводу перевантаження мереж при 4 годинах світла на добу, вони будуть однозначно, притому зарядні станції/інвертори це найменша проблема. люди будуть вмикати бойлери, пралки, плити, обігрівачі і тд

скоріше за все таке перевантаження буде в модних мопах, а в немодних хрущах-бабушатніках бабушки будуть грітися котами та світити свічками
В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.
В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:28

  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери
в немодном хруще где жили мои родители общедомовая проводка не менялась ни разу. До войны все дружно отключили ЦО и поставили электро (газовое там нельзя из-за отсутствия дымохода). Чтобы эффективно обогреть 36-45м2 нужен колорифер минимум на 3квт. Плюс бойлер у всех, все начинают включать стиралки утюги свч пылесосы и т.д. Какая нагрузка можно только догадываться.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери
в немодном хруще где жили мои родители общедомовая проводка не менялась ни разу. До войны все дружно отключили ЦО и поставили электро (газовое там нельзя из-за отсутствия дымохода). Чтобы эффективно обогреть 36-45м2 нужен колорифер минимум на 3квт. Плюс бойлер у всех, все начинают включать стиралки утюги свч пылесосы и т.д. Какая нагрузка можно только догадываться.
Я ще зустрічав унікумів, що ставили проточний нагрівач води замість бойлера в хрущі. Там і 5кВт і 10 може бути.
Проводка в стінах аж тепла
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:53

  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.
В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт

В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:
  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.
В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт

В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат.
Ну з цим не посперечаєсся.
В хрущі можна і на павербанках протягнути
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:04

  Faceless написав:В хрущі можна і на павербанках протягнути
почти все ирпенские новострои с газом. Даже ютландия. Киевляне заложники высокой этажности. Газ до 9 этажа разрешается вроде.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 жов, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:08

  UA написав:
  Faceless написав:В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.
В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт

В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат.

Да прямо
Когда нет света можно просто не готовить(сухомятка или фрукты), не мыться горячей водой(хотя бойлер то в моменты включения света натянет сам температуру если время позволит) и в принципе всё.
Автономку не рассматриваем, какое то ЦО при оисутсивии света подаётся
Или вы за структуру потребления ЭЭ в нормальных условиях без отключений [хрущ с колонкой/плитой]-VS-[модномопный новострой в 30 этажей]?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:10

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В хрущі можна і на павербанках протягнути
почти все ирпенские новострои с газом. Даже ютландия. Киев - заложник высокой этажности.
Тільки у хруща в Києві ще й централізоване опалення й гаряча вода.
З критичного заживити треба холодильник ну і кому треба для роботи - інтернет.
У вас зазвичай ще додається котел, і можливо якісь насоси. Чи може є в Ірпені й окремі котельні на ЖК? Тоді скинутися на генератор тільки і на паливо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:10

  барабашов написав:Когда нет света можно просто не готовить(сухомятка или фрукты), не мыться горячей водой(хотя бойлер то в моменты включения света натянет сам температуру если время позволит) и в принципе всё.
так бойлер, э.плита и э.отопление это и есть 90% потребления э.э. У меня когда я не включаю кондей потребление падает до 40кВт/в мес. Циркуляционный насос котла добавляет еще 100кВт в отопительный период. Бойлера нет. Утюг на углях.
Wirująświatła
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