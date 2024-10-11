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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 79808182 Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:33 moveton написав: _Mykola_ написав: flyman написав:

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650 Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.

Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.



Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.

Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.



В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД? Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД? PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо yama Повідомлень: 4857 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9042 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31 yama написав: PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо

На пальцях, трігер просто каже пауербанку, що я можу працювати з цією напругою, і все, якщо пауербанк має протокол PD та/або QC, то він дозволяє використовувати штатні можливості пауербанку без використання додаткових підвищувачів, що підвищує надійність, дозволяє працювати з високими струмами які обмежуються можливостями пауербанку. Це вже декілька разів обговорили... тема закрита. На пальцях, трігер просто каже пауербанку, що я можу працювати з цією напругою, і все, якщо пауербанк має протокол PD та/або QC, то він дозволяє використовувати штатні можливості пауербанку без використання додаткових підвищувачів, що підвищує надійність, дозволяє працювати з високими струмами які обмежуються можливостями пауербанку. Це вже декілька разів обговорили... тема закрита. _Mykola_ Повідомлень: 5202 З нами з: 09.02.09 Подякував: 667 раз. Подякували: 700 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:11 барабашов написав: UA написав: Faceless написав: В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.

В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт

В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат. В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат.

Да прямо

Когда нет света можно просто не готовить(сухомятка или фрукты), не мыться горячей водой(хотя бойлер то в моменты включения света натянет сам температуру если время позволит) и в принципе всё.

Автономку не рассматриваем, какое то ЦО при оисутсивии света подаётся

Или вы за структуру потребления ЭЭ в нормальных условиях без отключений [хрущ с колонкой/плитой]-VS-[модномопный новострой в 30 этажей]? Да прямоКогда нет света можно просто не готовить(сухомятка или фрукты), не мыться горячей водой(хотя бойлер то в моменты включения света натянет сам температуру если время позволит) и в принципе всё.Автономку не рассматриваем, какое то ЦО при оисутсивии света подаётсяИли вы за структуру потребления ЭЭ в нормальных условиях без отключений [хрущ с колонкой/плитой]-VS-[модномопный новострой в 30 этажей]?

Ты не понимаешь всего цимеса газа.

Готовишь и завариваешь чай тогда когда тебе этого хочется, а не в 3 ночи когда дали ЭЭ.

у меня к графику ээ привязаны только Стиралка, ПММ, кухонная вытяжка и измельчитель отходов в канализацию.

Даже вентиляцию от резервного питания можно позволить.

Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.

Люди в клубных домах НЛ скинулись на генератор с мощностью не только для лифтов, но и для потребностей квартир. Там правда сейчас живут в 10% квартир, не более.

Говорят, все эти инверторы и лиферы это для нищебродов. Ты не понимаешь всего цимеса газа.Готовишь и завариваешь чай тогда когда тебе этого хочется, а не в 3 ночи когда дали ЭЭ.у меня к графику ээ привязаны только Стиралка, ПММ, кухонная вытяжка и измельчитель отходов в канализацию.Даже вентиляцию от резервного питания можно позволить.Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.Люди в клубных домах НЛ скинулись на генератор с мощностью не только для лифтов, но и для потребностей квартир. Там правда сейчас живут в 10% квартир, не более.Говорят, все эти инверторы и лиферы это для нищебродов. UA Повідомлень: 8833 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1865 раз. Подякували: 2278 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:23 UA написав: Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку. Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку. есть термопот который держат 60- 90град до 5 часов. Когда появляется э.э. он сам догревают воду. Греть воду в чайнике на газу - 19й век. В период блэкаута у меня всегда было 20л горячей воды на чай, быстрые каши, помыть руки, принять душ и др.нужны. Реально греть воду каждый раз чтобы вымыть руки замахался бы. В блэкаутах до 5 часов без газа элементарно. Кроме нагреть борщ.



газ крут но не плитой с чайником.



другое дело отопление (если нет ЦО). или духовка кто понимает её великий смысл. в теории на газ можно повесить генератор и получить э.энергию дешевле чем на бензине в несколько раз. Это пока цену на газ не подняли. есть термопот который держат 60- 90град до 5 часов. Когда появляется э.э. он сам догревают воду. Греть воду в чайнике на газу - 19й век. В период блэкаута у меня всегда было 20л горячей воды на чай, быстрые каши, помыть руки, принять душ и др.нужны. Реально греть воду каждый раз чтобы вымыть руки замахался бы. В блэкаутах до 5 часов без газа элементарно. Кроме нагреть борщ.газ крут но не плитой с чайником.другое дело отопление (если нет ЦО). или духовка кто понимает её великий смысл. в теории на газ можно повесить генератор и получить э.энергию дешевле чем на бензине в несколько раз. Это пока цену на газ не подняли. Wirująświatła

Повідомлень: 25352 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2413 раз. Подякували: 3371 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 79808182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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