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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:33
moveton написав: _Mykola_ написав: flyman написав:
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650
Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.
Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.
Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.
В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?
PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:31
yama написав:
PD trigger общаеться по протоколу PD с повербанком что б повербанк вьідавал нужное напряжение. Для тупой нагрузки которая сама не умеет по протоколу PD общаться . Никакого преобразования не происходит КПД 99,99% , резисторьі и прочие тупьіе повьішайки жрут и жрут неплохо
На пальцях, трігер просто каже пауербанку, що я можу працювати з цією напругою, і все, якщо пауербанк має протокол PD та/або QC, то він дозволяє використовувати штатні можливості пауербанку без використання додаткових підвищувачів, що підвищує надійність, дозволяє працювати з високими струмами які обмежуються можливостями пауербанку. Це вже декілька разів обговорили... тема закрита.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:11
барабашов написав: UA написав: Faceless написав:
В немодних хрущах теж є бойлери, що трохи охолонуть, і холодильники, що розморозяться, а на квартиру по 3кВт і жучки на старих пробках замість автрматів. Тож там ризик куди вище.
В "модному мопі" (і не дуже модному але новому) може бути на вході 3 фази по 10кВт
В хрущі є газ, що перекриває 60-70% енерговитрат.
Да прямо
Когда нет света можно просто не готовить(сухомятка или фрукты), не мыться горячей водой(хотя бойлер то в моменты включения света натянет сам температуру если время позволит) и в принципе всё.
Автономку не рассматриваем, какое то ЦО при оисутсивии света подаётся
Или вы за структуру потребления ЭЭ в нормальных условиях без отключений [хрущ с колонкой/плитой]-VS-[модномопный новострой в 30 этажей]?
Ты не понимаешь всего цимеса газа.
Готовишь и завариваешь чай тогда когда тебе этого хочется, а не в 3 ночи когда дали ЭЭ.
у меня к графику ээ привязаны только Стиралка, ПММ, кухонная вытяжка и измельчитель отходов в канализацию.
Даже вентиляцию от резервного питания можно позволить.
Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.
Люди в клубных домах НЛ скинулись на генератор с мощностью не только для лифтов, но и для потребностей квартир. Там правда сейчас живут в 10% квартир, не более.
Говорят, все эти инверторы и лиферы это для нищебродов.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:23
UA написав:
Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.
есть термопот который держат 60- 90град до 5 часов. Когда появляется э.э. он сам догревают воду. Греть воду в чайнике на газу - 19й век. В период блэкаута у меня всегда было 20л горячей воды на чай, быстрые каши, помыть руки, принять душ и др.нужны. Реально греть воду каждый раз чтобы вымыть руки замахался бы. В блэкаутах до 5 часов без газа элементарно. Кроме нагреть борщ.
газ крут но не плитой с чайником.
другое дело отопление (если нет ЦО). или духовка кто понимает её великий смысл. в теории на газ можно повесить генератор и получить э.энергию дешевле чем на бензине в несколько раз. Это пока цену на газ не подняли.
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