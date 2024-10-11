moveton написав:

_Mykola_ написав: flyman написав:

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650 Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.

Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.



Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.

Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?