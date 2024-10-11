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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:17
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.
есть термопот который держат 60- 90град до 5 часов. Когда появляется э.э. он сам догревают воду. Греть воду в чайнике на газу - 19й век. В период блэкаута у меня всегда было 20л горячей воды на чай, быстрые каши, помыть руки, принять душ и др.нужны. Реально греть воду каждый раз чтобы вымыть руки замахался бы. В блэкаутах до 5 часов без газа элементарно. Кроме
У меня центральная горячая вода при плановом блекуте есть.
При обстрелах бывало пропадала.
У меня концепция 5 суток комфортного проживания без ЭЭ.
термопот не вписывается + не люблю много вещей в квартире.
Чем проще тем лучше.
По моему на третий день надо чухать или в село где и СЭС есть, и гена какой то тоже, или краще в район где загонялопатриоты на Адриатике отдыхать любят
2...3/7 летом как то переносил с павербанками, дара конечно доставала, но мороженое ни ращу в морозилке не потекло.
Да - газ есть но на нём только горячие бутеры готовил и чай подогревал(на сковороде в термокружках стоб не лопнули)
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:20
Wirująświatła
так с этим и бойлер справляется, 75 градусов и вуаля, полтора суток держит для комфортного приема душа.
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smdtranz
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:31
smdtranz написав:Wirująświatła
так с этим и бойлер справляется, 75 градусов и вуаля, полтора суток держит для комфортного приема душа.
если он есть и не отключают воду. У меня после 5ч. блэкаута вода из крана еле течёт. Что то связано с насосами у водоканала. Конечно воду из бойлера можно слить и без давления, наделав кучу луж, но это выбор каждого.
UA написав:
У меня центральная горячая вода при плановом блекуте есть.
я таких квартир лет 30 не видел. Говорили в старых домах при предприятиях было где своя котельная.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:45
думаю, в тему хоча би для Ж
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