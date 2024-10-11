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UA написав:Не было бы газа, вся мощность уходила бы на мини электрочайник и микроволновку.
есть термопот который держат 60- 90град до 5 часов. Когда появляется э.э. он сам догревают воду. Греть воду в чайнике на газу - 19й век. В период блэкаута у меня всегда было 20л горячей воды на чай, быстрые каши, помыть руки, принять душ и др.нужны. Реально греть воду каждый раз чтобы вымыть руки замахался бы. В блэкаутах до 5 часов без газа элементарно. Кроме
У меня центральная горячая вода при плановом блекуте есть. При обстрелах бывало пропадала. У меня концепция 5 суток комфортного проживания без ЭЭ. термопот не вписывается + не люблю много вещей в квартире. Чем проще тем лучше.
По моему на третий день надо чухать или в село где и СЭС есть, и гена какой то тоже, или краще в район где загонялопатриоты на Адриатике отдыхать любят 2...3/7 летом как то переносил с павербанками, дара конечно доставала, но мороженое ни ращу в морозилке не потекло. Да - газ есть но на нём только горячие бутеры готовил и чай подогревал(на сковороде в термокружках стоб не лопнули)
так с этим и бойлер справляется, 75 градусов и вуаля, полтора суток держит для комфортного приема душа.
если он есть и не отключают воду. У меня после 5ч. блэкаута вода из крана еле течёт. Что то связано с насосами у водоканала. Конечно воду из бойлера можно слить и без давления, наделав кучу луж, но это выбор каждого.
UA написав:У меня центральная горячая вода при плановом блекуте есть.
я таких квартир лет 30 не видел. Говорили в старых домах при предприятиях было где своя котельная.
budivelnik написав:Або буде вода в крані - і там вона вже буде пригодна Або в крані не буде - тоді алгоритм почнеться не з фільтрів, а з збору дощової чи пошуку джерела.....
Або беремо технічну, наливаємо в ємність яку ставимо на 2 метри вище, подаємо на вхід зворотного осмосу, попередньо ставимо додатковий вугільний фільтр до штатних 3-х + 40 ват живлення для помпи, тут можна або через 220В, або відразу низькою напругою живити. Вивід води яка йде в каналізацію, збираємо для технічних потреб. І само собою, запас мінімум на тиждень питної води. Краще зберігати у скляній тарі у темному місці.
все так тільки вивід води відправляємо на вхід в ємність і так працюєм до залишку води 30% від початкової, потім зливаємо тих 30% вже на технічні потреби
Це трохи не те до чого прагнемо. Такий режим дуже скоро вб'є мембрану, її продуктивність почне різко падати, плюс затрати електроенергії з резервного джерела також виростуть на літр питної води. Для прикладу мембрана на 75 галонів за годину, перетвориться на 50->25 гал/год.
Vadim_ написав:Dyness A48100 48v 100ah, 4.8kwh LiFePo4 примерно 1600 долларов, максимальный ток зарядки 75 А.
переважно у всіх ліфепо 1С зарядка можлива тобто зарядка струмом що дорівнє ємкості . Це ви взяли якісь космічні ціни , в Україні якщо почекати то по 990 доларів deye такої ємоксті можна брати , якщо прямо на вже то 1200 за пілонтеч
Зарядний струм (А): 54 Струм розряду (А): 42 но да вариант поинтереснее экофлоу/блюетти где 60% ценника доплата за новизну/упаковку / брэнд.
багато залежить від конкретної БМС на конкретній батареї, але струм розряду заряду 0.5С (зарядка за 2 години) вказується як номінальний режим роботи будь яких сучасних LIFEPO комірок, при якому гарантується заявлена кількість циклів (4000 чи скільки там). але якщо БМС дозволяє, нема великих проблем заряджати на 1С (за одну годину), якщо треба і є такі можливості. так, батарейка трохи нагріється, може навіть пузо вилізе, але це допустимий режим роботи, який просто знижує ресурс батареї трохи швидше. тому розумно користуватись на 0.5С а 1С ставити якщо світло буде по три години на добу.
а от літій іонні які заряджають на струмах до 1С - це бомба сповільненої дії
трохи поправлю вони обидві називаються літій іонні , просто є старі, а є нові літій іоні = залізофосфатні . Але для народу нехай буде так як ви пишете , щоб не плутались.
yama написав:трохи поправлю вони обидві називаються літій іонні , просто є старі, а є нові літій іоні = залізофосфатні . Але для народу нехай буде так як ви пишете , щоб не плутались.
Є літій-іонні(NMC нікель/магній/кобальт) - точка заряду 3,7В дорожчі,легші, літій-залізо-фосфатні- точка заряду 3,2В, дешевші, важчі,більше циклів заряд/розряд Тобто це трошки різні підвиди літій-іонних
Тепер є високострумові(розряд до 10С, заряд до 2С) , але в них великий саморозряд Є низькострумові(розряд до 2С, заряд 0,5С) Стандартним(бажаним) для всіх є заряд 0,3С
Wirująświatła написав:и с чем вы спорите? приходите через 50 циклов в эпик по гарантии, а вам говорят инструкцию читали? током 1с заряжали? досвидос. а можно много чело и двс без масла тоже работают. недолго.
так мова ж про ліфери? від 4000 до 8000 циклів до падіння на 70% ємності при заряді 0.5С ну зарядите від 100 раз на 1С, буде від 3000 до 5000 циклів відповідно. по факту це мало на що впливає. якщо авто акум так ганяти, він здохне за тиждень, а ліферу пофіг. крім того ви не забувайте, що за безпеку відповідає БМС, ви не зможете дати більше струму, ніж дозволить БМС. тобто якщо бмс дозволить і ви заряджаєте на 1С, а потім щось поломалось - це має бути гарантійний випадок.
зарядка на 1С без сутєвої втрати ємності - це одна і головних перевах ліфера (будь якого), яка робить його незамінним в деяких випадках. так, це максимальний режим, не завжди доречний. але у випадках графіку 4/20 - незамінний.
до речі стало цікаво, яким струмом заряджаються тесли (китайські модел 3), ті які на ліферах? треба буде подивитись
подивився
LFP batteries are more tolerant of frequent charging to 100% compared to NCA or NMC batteries. Tesla encourages owners of LFP-powered Model 3 cars to regularly charge to 100% to maximize range without concerns of battery degradation. Supercharging rates are slightly slower than NCA batteries, though still fast. Charging from 10% to 80% generally takes around 30-40 minutes at a Tesla Supercharger.
80% за 40 хвилин - значить струм зарядки близький до 1С. ну але де тесла, а де епіцентр зі своєю гарантією на китайський акум до якого вони відношення не мають взагалі..
1) якщо BMS відключить АКБ підчас зарядки - інвертору капець 2) тесла має примусове охолодження АКБ