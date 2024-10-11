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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:37
Faceless написав:
Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості
да, но есть пару нюансов.
1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный.
2. это в развитых странах, да еще в москве.
а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века.
с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года.
мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
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smdtranz
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:59
smdtranz написав: Faceless написав:
Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості
да, но есть пару нюансов.
1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный.
2. это в развитых странах, да еще в москве.
а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века.
с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года.
мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
Вже й подушніть нізя
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Faceless
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:05
Faceless
я же вас в этом поддержал)
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smdtranz
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