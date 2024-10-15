RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:37

  Faceless написав:Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості


да, но есть пару нюансов.
1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный.
2. это в развитых странах, да еще в москве.
а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века.
с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года.
мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:59

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

smdtranz написав:
  Faceless написав:Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості


да, но есть пару нюансов.
1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный.
2. это в развитых странах, да еще в москве.
а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века.
с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года.
мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
Вже й подушніть нізя
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8050 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:05

Faceless

я же вас в этом поддержал)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:19

  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
а шо газа нема?

под домом есть но я не включался. Нафига оно нужно, дорого и вонюче.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21752
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Народ, ну накидайте плиз вариантов инвестирования недорогих и над'жніх. С рассрочкой года на 2
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21752
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
а шо газа нема?

под домом есть но я не включался. Нафига оно нужно, дорого и вонюче.
Що саме смердюче, чи у вас там якийсь газ не такий? Газ має горіти без запаху, є правда одорант але при згорянні він невловимий
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8050 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:31

Зображення
👉 поштомат має зарядні пристрої для 12 телефонів, щоб кожен міг залишатися на зв’язку з друзями і родиною ❤️
👉 він роздає Wi-Fi, аби ти завжди був у курсі новин;

шоб еще массаж делал, кофе заваривал. и цены ему не будет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25428
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.