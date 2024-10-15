Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості
да, но есть пару нюансов. 1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный. 2. это в развитых странах, да еще в москве. а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века. с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года. мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
Faceless написав:Для освітлення широке використання газу почалося якраз в 19 ст. До кінця 19 ст вже використовували в промисловості
да, но есть пару нюансов. 1. это в как минимум в основном, а может и на 99% искусственный газ, а не природный. 2. это в развитых странах, да еще в москве. а первый газопровод в Киеве появился в 48 году вроде 20 века. с освещением в Киеве не знаю, но, наверное, сразу электрическое было. а в квартирах он появился в районе 1950 года. мы же про нагрев чайника говорили и воды, а не заводы
smdtranz написав:интересно, нафига в 2024 раздавать вайфай. еще бы таксофон к нему прикрутили
Открыть ящик без мобильного инета А иногда они стоят в таких дупах, что там и сигнал моб. сети пропадает. В Кампусе так стоит. Нажимаешь «открыть» находясь на растяжке в поштоматную комнату , чтоб и блутуз до ящика достал, и еще был моб. инет