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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 09:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

мы в доме свой инет проводили к почтомату, так как там связи не было
Примат
 
Повідомлень: 582
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
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  #<1 ... 82838485
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