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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 09:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

мы в доме свой инет проводили к почтомату, так как там связи не было
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:16

В наявності⚡️

Низьковольтний інвертор

Deye 6 квт - 1190$
Deye 8 квт - 1850$

Deye 12 квт 3 фази 2250$

Deye 12 квт 1 фаза❗️2550$

Акумулятор низьковольтний

Deye pro-b 5 квт - 1180$

Високовольтний інвертор

❗️Deye 20 квт - 2600$
❗️Deye 50 квт - 5300$

Один магазин зі складом у Львові продає.
Відслідковую 2 виділені червоним позиції
За останні 2-3 тижні здешевшали кожна на 100 дол.

Ціни це роздрібні.


Я так розумію по співвідношенню «батарея -інвертор» має бути або паритет, тобто рівної потужності, або у крайньому випадку на 5-6кВт інвертор батарея до 10 кВт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:45

  Hotab написав:Я так розумію по співвідношенню «батарея -інвертор» має бути або паритет, тобто рівної потужності, або у крайньому випадку на 5-6кВт інвертор батарея до 10 кВт?

Обычно инвертор берётся исходя из той нагрузки, которую на него предполагается сажать. Он может быть даже мощнее чем максимальная входная мощность из соображений, что у таких бывает лучше пассивное охлаждение. Можно и на 5 кВт инвертор батарею с максимальной мощностью хоть в 100 кВт. Можно и наоборот. Ни в том ни в другом варианте ничего плохого нет. Главное, чтобы нагрузка 5 кВт не превышала.

Я, например, на 1.2 кВт аккум ставил 3 кВт инвертор (правда, ватты китайские), потом заменил на такой же модели 4 кВт. Понравилось, работает немного тише.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 16 жов, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:47

moveton
Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей?
Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно?
Hotab
 
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З нами з: 15.02.09
Подякував: 361 раз.
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  #<1 ... 82838485
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