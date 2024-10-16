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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 16 жов, 2024 09:02
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
мы в доме свой инет проводили к почтомату, так как там связи не было
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:16
В наявності⚡️
Низьковольтний інвертор
Deye 6 квт - 1190$
Deye 8 квт - 1850$
Deye 12 квт 3 фази 2250$
Deye 12 квт 1 фаза❗️2550$
Акумулятор низьковольтний
Deye pro-b 5 квт - 1180$
Високовольтний інвертор
❗️Deye 20 квт - 2600$
❗️Deye 50 квт - 5300$
Один магазин зі складом у Львові продає.
Відслідковую 2 виділені червоним позиції
За останні 2-3 тижні здешевшали кожна на 100 дол.
Ціни це роздрібні.
Я так розумію по співвідношенню «батарея -інвертор» має бути або паритет, тобто рівної потужності, або у крайньому випадку на 5-6кВт інвертор батарея до 10 кВт?
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:45
Обычно инвертор берётся исходя из той нагрузки, которую на него предполагается сажать. Он может быть даже мощнее чем максимальная входная мощность из соображений, что у таких бывает лучше пассивное охлаждение. Можно и на 5 кВт инвертор батарею с максимальной мощностью хоть в 100 кВт. Можно и наоборот. Ни в том ни в другом варианте ничего плохого нет. Главное, чтобы нагрузка 5 кВт не превышала.
Я, например, на 1.2 кВт аккум ставил 3 кВт инвертор (правда, ватты китайские), потом заменил на такой же модели 4 кВт. Понравилось, работает немного тише.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 16 жов, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:47
moveton
Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей?
Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно?
Додано: Сер 16 жов, 2024 21:10
Скорость зарядки зависит от мощности зарядки, а не инвертора. Пусть для гибридных оно и в одном корпусе, но это по-любому отдельные компоненты. У UPS и зарядных станций частенько инвертор на порядок мощнее зарядки. В общем, читать надо. Как я вижу, конкретно у этих мощности инвертора и зарядки примерно одинаковые. Ну и в плане зарядки нужно смотреть у батареи не на мощность, а на ёмкость и максимальный и рекомендуемый токи зарядки. Да, конечно, если зарядка слабенькая, то может батарею заряжать подольше, чем батарея максимально быстро может. Китайцы так любят в комплекте к 1280+ Втч аккам давать зарядку на 120 Вт, хотя акк может и в три (вот с больше, то уже не всегда) раза быстрее.
Додано: Сер 16 жов, 2024 21:29
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Я б власне орієнтувався не на співвідношення, а на характеристики інвертора - макс струм зарядки, і на середній струм заряду батарей. Щоб витримувати бажаний час зарядки.
Тому, наприклад, інвертор 5кВт зі струмом зарядки 100-120 кВт цілком підійде для 5-10кВт батарей зі струмом зарядки від 50А кожна
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:20
Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево! До речі, на 10 кує зараз можна купити, по 20 центів за ватт, приблизно на 50 кВт панелей і для їх правильного розміщення без затінення витратити потрібно десь 500 квадратів земельної ділянки, якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с. Ще піде кілька кує на металоконструкції+не менше 5 кує інвертор+акумів на кілька кує+робота спеців по встановленню та налаштуванню від 2 кує+усілякого дріб'язку типу кабелів, наконечників, приладів захисту, моніторингу і т.п. ще на пару кує.
Дешево єпта!
п.с. Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.
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