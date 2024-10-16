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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 16 жов, 2024 09:02
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
мы в доме свой инет проводили к почтомату, так как там связи не было
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:16
В наявності⚡️
Низьковольтний інвертор
Deye 6 квт - 1190$
Deye 8 квт - 1850$
Deye 12 квт 3 фази 2250$
Deye 12 квт 1 фаза❗️2550$
Акумулятор низьковольтний
Deye pro-b 5 квт - 1180$
Високовольтний інвертор
❗️Deye 20 квт - 2600$
❗️Deye 50 квт - 5300$
Один магазин зі складом у Львові продає.
Відслідковую 2 виділені червоним позиції
За останні 2-3 тижні здешевшали кожна на 100 дол.
Ціни це роздрібні.
Я так розумію по співвідношенню «батарея -інвертор» має бути або паритет, тобто рівної потужності, або у крайньому випадку на 5-6кВт інвертор батарея до 10 кВт?
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:45
Обычно инвертор берётся исходя из той нагрузки, которую на него предполагается сажать. Он может быть даже мощнее чем максимальная входная мощность из соображений, что у таких бывает лучше пассивное охлаждение. Можно и на 5 кВт инвертор батарею с максимальной мощностью хоть в 100 кВт. Можно и наоборот. Ни в том ни в другом варианте ничего плохого нет. Главное, чтобы нагрузка 5 кВт не превышала.
Я, например, на 1.2 кВт аккум ставил 3 кВт инвертор (правда, ватты китайские), потом заменил на такой же модели 4 кВт. Понравилось, работает немного тише.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 16 жов, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:47
moveton
Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей?
Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно?
Додано: Сер 16 жов, 2024 21:10
Скорость зарядки зависит от мощности зарядки, а не инвертора. Пусть для гибридных оно и в одном корпусе, но это по-любому отдельные компоненты. У UPS и зарядных станций частенько инвертор на порядок мощнее зарядки. В общем, читать надо. Как я вижу, конкретно у этих мощности инвертора и зарядки примерно одинаковые. Ну и в плане зарядки нужно смотреть у батареи не на мощность, а на ёмкость и максимальный и рекомендуемый токи зарядки. Да, конечно, если зарядка слабенькая, то может батарею заряжать подольше, чем батарея максимально быстро может. Китайцы так любят в комплекте к 1280+ Втч аккам давать зарядку на 120 Вт, хотя акк может и в три (вот с больше, то уже не всегда) раза быстрее.
Додано: Сер 16 жов, 2024 21:29
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Я б власне орієнтувався не на співвідношення, а на характеристики інвертора - макс струм зарядки, і на середній струм заряду батарей. Щоб витримувати бажаний час зарядки.
Тому, наприклад, інвертор 5кВт зі струмом зарядки 100-120 кВт цілком підійде для 5-10кВт батарей зі струмом зарядки від 50А кожна
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:20
Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево! До речі, на 10 кує зараз можна купити, по 20 центів за ватт, приблизно на 50 кВт панелей і для їх правильного розміщення без затінення витратити потрібно десь 500 квадратів земельної ділянки, якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с. Ще піде кілька кує на металоконструкції+не менше 5 кує інвертор+акумів на кілька кує+робота спеців по встановленню та налаштуванню від 2 кує+усілякого дріб'язку типу кабелів, наконечників, приладів захисту, моніторингу і т.п. ще на пару кує.
Дешево єпта!
п.с. Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:26
давно вас не видно на военной ветке, зашли бы отписались по последним событиям
по теме паруса, вчера был в одном городе, видел прикольную картину бигборды раскиданы по дороге и тротуарам. сами столбы стоят а панели 18м2 валяются кто где. Видимо ветер был неслабый если их посрывало.
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:50
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.
А в статье, которую просили обсуждать на предыдущей странице, предполагают, что за 7-9 лет СЭС окупится даже в довольно пессимистичном сценарии, а потом и доход. И в каментах к статье никто не возражал. В случае газовой в течение времени возможны только расходы, т.е. с газовой сравняется раньше, чем за 7-9 лет. А в контексте "Готуємося до найгіршого" газ годится только, если есть личная газоскважина, чем могут похвастаться крайне не многие. Для остальных скорым отключением газа пугают каждый год чего не сказать про отключение солнца.
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:57
drevlyanin
Не стоит
Он Sens-а вот так же туда приволок, так его теперь вообще никто найти не может, был - и исчез.
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