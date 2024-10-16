Додано: Сер 16 жов, 2024 21:10

Hotab написав: moveton

Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей?

Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно? Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей?Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно?

Скорость зарядки зависит от мощности зарядки, а не инвертора. Пусть для гибридных оно и в одном корпусе, но это по-любому отдельные компоненты. У UPS и зарядных станций частенько инвертор на порядок мощнее зарядки. В общем, читать надо. Как я вижу, конкретно у этих мощности инвертора и зарядки примерно одинаковые. Ну и в плане зарядки нужно смотреть у батареи не на мощность, а на ёмкость и максимальный и рекомендуемый токи зарядки. Да, конечно, если зарядка слабенькая, то может батарею заряжать подольше, чем батарея максимально быстро может. Китайцы так любят в комплекте к 1280+ Втч аккам давать зарядку на 120 Вт, хотя акк может и в три (вот с больше, то уже не всегда) раза быстрее.