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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 16 жов, 2024 23:22
Wirująświatła написав: drevlyanin написав:
якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с.
давно вас не видно на военной ветке, зашли бы отписались по последним событиям
Ну по перше, часу вільного геть не було-доповзав до ліжка об 24.00-02.00 і відключався, бо підйом через 4-5 годин. А по друге про що писати? Все, що я думаю про ситуацію та дійових осіб вже було сказано і не раз, а приймати участь у перманентних срачах бажання нема, звиняйте.
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