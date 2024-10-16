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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 83848586 Додано: Сер 16 жов, 2024 23:22 Wirująświatła написав: drevlyanin написав: якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с. якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с. давно вас не видно на военной ветке, зашли бы отписались по последним событиям



давно вас не видно на военной ветке, зашли бы отписались по последним событиям



Ну по перше, часу вільного геть не було-доповзав до ліжка об 24.00-02.00 і відключався, бо підйом через 4-5 годин. А по друге про що писати? Все, що я думаю про ситуацію та дійових осіб вже було сказано і не раз, а приймати участь у перманентних срачах бажання нема, звиняйте. Ну по перше, часу вільного геть не було-доповзав до ліжка об 24.00-02.00 і відключався, бо підйом через 4-5 годин. А по друге про що писати? Все, що я думаю про ситуацію та дійових осіб вже було сказано і не раз, а приймати участь у перманентних срачах бажання нема, звиняйте. drevlyanin Повідомлень: 1696 З нами з: 01.04.20 Подякував: 514 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 00:09 moveton написав: drevlyanin написав: Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево! Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево!

Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.



drevlyanin написав: Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід. Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.

А в Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.А в статье , которую просили обсуждать на предыдущей странице, предполагают, что за 7-9 лет СЭС окупится даже в довольно пессимистичном сценарии, а потом и доход. И в каментах к статье никто не возражал. В случае газовой в течение времени возможны только расходы, т.е. с газовой сравняется раньше, чем за 7-9 лет. А в контексте "Готуємося до найгіршого" газ годится только, если есть личная газоскважина, чем могут похвастаться крайне не многие. Для остальных скорым отключением газа пугают каждый год чего не сказать про отключение солнца.

1)Генератор тільки для котла нераціональне рішення. Простіше купити безперебійник з правильною синусоїдою+АКБ на кілька кВт, що не буде зайвим і для всього іншого. Мати ж генератор у праватному будинку-маст хев за будь яких обставин, а не тільки під час війни.

2) Що раніше обговорювали не в курсі, зайшов скоріш за все на 1-2 години, але повторюся: які 7-9 років окупності, коли ЗТ діяти буде тільки 5, а далі ви будете віддавати в мережу свою генерацію вдень задешево а потім, коли нема сонця, купувати з мережі задорого? Ну або доведеться накупити овердофіга акумів, щоб хоча б місяців 8 на рік не брати з мережі-тоді окупність відсунеться ще далі.

3)З "безкоштовним" сонцем все теж геть не просто-потрібно робити періодичне ТО системі, мити панелі влітку та чистити від снігу взимку, шось буде виходити з ладу і потребуватиме заміни. І це система з великою напругою та струмом і можливі дороговартістні аварії та форсмажори і не тільки з вини власника.



https://www.youtube.com/shorts/ARBJk4hRy_E

А "інтим" спілкування з різного роду посадовими особами то взагалі окрема історія, котра в наших краях "вилазить" значно частіше чим хотілося б.

п.с. І на додачу-десь 3-4 найхолодніші місяці на рік для переважної більшості будинків 100+ квадратів не вистачатиме для обігріву навіть сонячної станції на 50 кВт, бо день короткий і сонце відсотків 80-90 часу сховане за хмарами. Виробіток за ті 7-9 годин буде складати в середньому кіловат 30-50 на добу(5 кубів газу в еквіваленті), що явно недостатньо для покриття потреб в теплі та електроенергії. Ну хіба що сім'я власника дуже економні "моржі".

п.п.с. Забув зазначити, що зараз в приватному домогосподарстві можна підключити до ЗТ сонячну станцію потужністю до 30 кВт. І це ще за умови, що ви маєте по договору з РЕС вхідну лінію такої потужності! Стандартно майже у всіх 5-6 кВт і щоб підняти офіційно цю планку потрібен час, 1,5-2 куе грошей та нерви. 1)Генератор тільки для котла нераціональне рішення. Простіше купити безперебійник з правильною синусоїдою+АКБ на кілька кВт, що не буде зайвим і для всього іншого. Мати ж генератор у праватному будинку-маст хев за будь яких обставин, а не тільки під час війни.2) Що раніше обговорювали не в курсі, зайшов скоріш за все на 1-2 години, але повторюся: які 7-9 років окупності, коли ЗТ діяти буде тільки 5, а далі ви будете віддавати в мережу свою генерацію вдень задешево а потім, коли нема сонця, купувати з мережі задорого? Ну або доведеться накупити овердофіга акумів, щоб хоча б місяців 8 на рік не брати з мережі-тоді окупність відсунеться ще далі.3)З "безкоштовним" сонцем все теж геть не просто-потрібно робити періодичне ТО системі, мити панелі влітку та чистити від снігу взимку, шось буде виходити з ладу і потребуватиме заміни. І це система з великою напругою та струмом і можливі дороговартістні аварії та форсмажори і не тільки з вини власника.А "інтим" спілкування з різного роду посадовими особами то взагалі окрема історія, котра в наших краях "вилазить" значно частіше чим хотілося б.п.с. І на додачу-десь 3-4 найхолодніші місяці на рік для переважної більшості будинків 100+ квадратів не вистачатиме для обігріву навіть сонячної станції на 50 кВт, бо день короткий і сонце відсотків 80-90 часу сховане за хмарами. Виробіток за ті 7-9 годин буде складати в середньому кіловат 30-50 на добу(5 кубів газу в еквіваленті), що явно недостатньо для покриття потреб в теплі та електроенергії. Ну хіба що сім'я власника дуже економні "моржі".п.п.с. Забув зазначити, що зараз в приватному домогосподарстві можна підключити до ЗТ сонячну станцію потужністю до 30 кВт. І це ще за умови, що ви маєте по договору з РЕС вхідну лінію такої потужності! Стандартно майже у всіх 5-6 кВт і щоб підняти офіційно цю планку потрібен час, 1,5-2 куе грошей та нерви. drevlyanin Повідомлень: 1696 З нами з: 01.04.20 Подякував: 514 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 83848586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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