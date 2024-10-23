Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
drevlyanin написав:якщо не городити мегапарус, частини котрого буде скоріш за все збирати по сусідських ділянках після першого ж вітру швидкістю в поривах від 30 м/с.
давно вас не видно на военной ветке, зашли бы отписались по последним событиям
Ну по перше, часу вільного геть не було-доповзав до ліжка об 24.00-02.00 і відключався, бо підйом через 4-5 годин. А по друге про що писати? Все, що я думаю про ситуацію та дійових осіб вже було сказано і не раз, а приймати участь у перманентних срачах бажання нема, звиняйте.
drevlyanin написав:Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево!
Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.
drevlyanin написав:Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.
А в статье, которую просили обсуждать на предыдущей странице, предполагают, что за 7-9 лет СЭС окупится даже в довольно пессимистичном сценарии, а потом и доход. И в каментах к статье никто не возражал. В случае газовой в течение времени возможны только расходы, т.е. с газовой сравняется раньше, чем за 7-9 лет. А в контексте "Готуємося до найгіршого" газ годится только, если есть личная газоскважина, чем могут похвастаться крайне не многие. Для остальных скорым отключением газа пугают каждый год чего не сказать про отключение солнца.
1)Генератор тільки для котла нераціональне рішення. Простіше купити безперебійник з правильною синусоїдою+АКБ на кілька кВт, що не буде зайвим і для всього іншого. Мати ж генератор у праватному будинку-маст хев за будь яких обставин, а не тільки під час війни. 2) Що раніше обговорювали не в курсі, зайшов скоріш за все на 1-2 години, але повторюся: які 7-9 років окупності, коли ЗТ діяти буде тільки 5, а далі ви будете віддавати в мережу свою генерацію вдень задешево а потім, коли нема сонця, купувати з мережі задорого? Ну або доведеться накупити овердофіга акумів, щоб хоча б місяців 8 на рік не брати з мережі-тоді окупність відсунеться ще далі. 3)З "безкоштовним" сонцем все теж геть не просто-потрібно робити періодичне ТО системі, мити панелі влітку та чистити від снігу взимку, шось буде виходити з ладу і потребуватиме заміни. І це система з великою напругою та струмом і можливі дороговартістні аварії та форсмажори і не тільки з вини власника.
https://www.youtube.com/shorts/ARBJk4hRy_E А "інтим" спілкування з різного роду посадовими особами то взагалі окрема історія, котра в наших краях "вилазить" значно частіше чим хотілося б. п.с. І на додачу-десь 3-4 найхолодніші місяці на рік для переважної більшості будинків 100+ квадратів не вистачатиме для обігріву навіть сонячної станції на 50 кВт, бо день короткий і сонце відсотків 80-90 часу сховане за хмарами. Виробіток за ті 7-9 годин буде складати в середньому кіловат 30-50 на добу(5 кубів газу в еквіваленті), що явно недостатньо для покриття потреб в теплі та електроенергії. Ну хіба що сім'я власника дуже економні "моржі". п.п.с. Забув зазначити, що зараз в приватному домогосподарстві можна підключити до ЗТ сонячну станцію потужністю до 30 кВт. І це ще за умови, що ви маєте по договору з РЕС вхідну лінію такої потужності! Стандартно майже у всіх 5-6 кВт і щоб підняти офіційно цю планку потрібен час, 1,5-2 куе грошей та нерви.
drevlyanin написав:Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево!
Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.
drevlyanin написав:Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.
А в статье, которую просили обсуждать на предыдущей странице, предполагают, что за 7-9 лет СЭС окупится даже в довольно пессимистичном сценарии, а потом и доход. И в каментах к статье никто не возражал. В случае газовой в течение времени возможны только расходы, т.е. с газовой сравняется раньше, чем за 7-9 лет. А в контексте "Готуємося до найгіршого" газ годится только, если есть личная газоскважина, чем могут похвастаться крайне не многие. Для остальных скорым отключением газа пугают каждый год чего не сказать про отключение солнца.
1)Генератор тільки для котла нераціональне рішення. Простіше купити безперебійник з правильною синусоїдою+АКБ на кілька кВт, що не буде зайвим і для всього іншого. Мати ж генератор у праватному будинку-маст хев за будь яких обставин, а не тільки під час війни. 2) Що раніше обговорювали не в курсі, зайшов скоріш за все на 1-2 години, але повторюся: які 7-9 років окупності, коли ЗТ діяти буде тільки 5, а далі ви будете віддавати в мережу свою генерацію вдень задешево а потім, коли нема сонця, купувати з мережі задорого? Ну або доведеться накупити овердофіга акумів, щоб хоча б місяців 8 на рік не брати з мережі-тоді окупність відсунеться ще далі. 3)З "безкоштовним" сонцем все теж геть не просто-потрібно робити періодичне ТО системі, мити панелі влітку та чистити від снігу взимку, шось буде виходити з ладу і потребуватиме заміни. І це система з великою напругою та струмом і можливі дороговартістні аварії та форсмажори і не тільки з вини власника.
https://www.youtube.com/shorts/ARBJk4hRy_E А "інтим" спілкування з різного роду посадовими особами то взагалі окрема історія, котра в наших краях "вилазить" значно частіше чим хотілося б. п.с. І на додачу-десь 3-4 найхолодніші місяці на рік для переважної більшості будинків 100+ квадратів не вистачатиме для обігріву навіть сонячної станції на 50 кВт, бо день короткий і сонце відсотків 80-90 часу сховане за хмарами. Виробіток за ті 7-9 годин буде складати в середньому кіловат 30-50 на добу(5 кубів газу в еквіваленті), що явно недостатньо для покриття потреб в теплі та електроенергії. Ну хіба що сім'я власника дуже економні "моржі". п.п.с. Забув зазначити, що зараз в приватному домогосподарстві можна підключити до ЗТ сонячну станцію потужністю до 30 кВт. І це ще за умови, що ви маєте по договору з РЕС вхідну лінію такої потужності! Стандартно майже у всіх 5-6 кВт і щоб підняти офіційно цю планку потрібен час, 1,5-2 куе грошей та нерви.
тут таке діло. якщо треба нормальний безперебійник - прийдеться брати норм інвертор та хороші великі акуми. а маючи це все, докинути 5-10 квт панелеей чисто для себе, без ЗТ - уже і не так дорого. мені здається обійшлось десь 2,5к з монтажем і кріпленнями за 8,2квт. хоча на зиму+блекаут можна і генчик купити замість панелей, щоб швидко вдував для зарядки акумів. квартири - там окрема історія.
проектування системи для виживання в блекаут це одні вимоги. збірка просто яка буде качати сонце для власних потреб - інші вимоги.
Hotab написав:moveton Але ж крім цього від потужності інвертора залежить і швидкість зарядки батарей? Наприклад якщо інвертор 5, а батарей на 20, то заряджати він її лише теоретично буде 4 години, а з втратами, то всі 6? Вірно?
Я б власне орієнтувався не на співвідношення, а на характеристики інвертора - макс струм зарядки, і на середній струм заряду батарей. Щоб витримувати бажаний час зарядки. Тому, наприклад, інвертор 5кВт зі струмом зарядки 100-120 кВт цілком підійде для 5-10кВт батарей зі струмом зарядки від 50А кожна
я на дею 6к з макс струмом здається 120А буду ставити збірку на 280А. за годину не зарядиш, зате великий запас імхо більш важливо.