Додано: Чет 17 жов, 2024 00:09

moveton написав: drevlyanin написав: Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево! Уня в своєму стилі-завести газ в дім за 3 куе дорого, а поставити панелей на десятку-дешево!

Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.



drevlyanin написав: Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід. Якби нормально платили по ЗТ, це ще б якось можна було б обгрунтувати. Але платять як попало, з великими затримками, частинами і т.д. а ЗТ діє тільки до 31.12.29 а далі це все добро буде скоріш за все твоїм новим хоббі, якщо рахувати витрати/дохід.

А в Не забываем, что вряд ли в эти 3к входит электрогенератор, а он для газа от 9-10к. И тоже наверняка ещё чего-то условно по-мелочи.А в статье , которую просили обсуждать на предыдущей странице, предполагают, что за 7-9 лет СЭС окупится даже в довольно пессимистичном сценарии, а потом и доход. И в каментах к статье никто не возражал. В случае газовой в течение времени возможны только расходы, т.е. с газовой сравняется раньше, чем за 7-9 лет. А в контексте "Готуємося до найгіршого" газ годится только, если есть личная газоскважина, чем могут похвастаться крайне не многие. Для остальных скорым отключением газа пугают каждый год чего не сказать про отключение солнца.

1)Генератор тільки для котла нераціональне рішення. Простіше купити безперебійник з правильною синусоїдою+АКБ на кілька кВт, що не буде зайвим і для всього іншого. Мати ж генератор у праватному будинку-маст хев за будь яких обставин, а не тільки під час війни.2) Що раніше обговорювали не в курсі, зайшов скоріш за все на 1-2 години, але повторюся: які 7-9 років окупності, коли ЗТ діяти буде тільки 5, а далі ви будете віддавати в мережу свою генерацію вдень задешево а потім, коли нема сонця, купувати з мережі задорого? Ну або доведеться накупити овердофіга акумів, щоб хоча б місяців 8 на рік не брати з мережі-тоді окупність відсунеться ще далі.3)З "безкоштовним" сонцем все теж геть не просто-потрібно робити періодичне ТО системі, мити панелі влітку та чистити від снігу взимку, шось буде виходити з ладу і потребуватиме заміни. І це система з великою напругою та струмом і можливі дороговартістні аварії та форсмажори і не тільки з вини власника.А "інтим" спілкування з різного роду посадовими особами то взагалі окрема історія, котра в наших краях "вилазить" значно частіше чим хотілося б.п.с. І на додачу-десь 3-4 найхолодніші місяці на рік для переважної більшості будинків 100+ квадратів не вистачатиме для обігріву навіть сонячної станції на 50 кВт, бо день короткий і сонце відсотків 80-90 часу сховане за хмарами. Виробіток за ті 7-9 годин буде складати в середньому кіловат 30-50 на добу(5 кубів газу в еквіваленті), що явно недостатньо для покриття потреб в теплі та електроенергії. Ну хіба що сім'я власника дуже економні "моржі".п.п.с. Забув зазначити, що зараз в приватному домогосподарстві можна підключити до ЗТ сонячну станцію потужністю до 30 кВт. І це ще за умови, що ви маєте по договору з РЕС вхідну лінію такої потужності! Стандартно майже у всіх 5-6 кВт і щоб підняти офіційно цю планку потрібен час, 1,5-2 куе грошей та нерви.