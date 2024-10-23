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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:06
Faceless
так, треба передбачати можливість додавання акум блоків в паралель, колись може виручити, коли будуть комірки 500А по 50 дол
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trololo
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