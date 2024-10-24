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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:06

Faceless

так, треба передбачати можливість додавання акум блоків в паралель, колись може виручити, коли будуть комірки 500А по 50 дол :)
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:31

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

ну я думаю дея на 12 киловат+2 акумулятора по 5 киловат вложусь в 5к з монтажем і думаю поставити 8 панелей по 650 киловат на навіс для машини це ще десь 2500, і залений тариф з сч'тчиком и проектом ещ' 1000 итого в 8500 должен влезть
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Унуноктий написав:ну я думаю дея на 12 киловат+2 акумулятора по 5 киловат вложусь в 5к з монтажем і думаю поставити 8 панелей по 650 киловат на навіс для машини це ще десь 2500, і залений тариф з сч'тчиком и проектом ещ' 1000 итого в 8500 должен влезть

Для такого потужного інвертора думаю треба більше батарей.

Панелі я так розумію мали на увазі 650 ватт. А то з одного навісу можна все котеджне містечко заживити :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Панелі я так розумію мали на увазі 650 ватт. А то з одного навісу можна все котеджне містечко заживити :)

Та намана. Судя по тому, что зелёный тариф со счётчиком и проектом про который из каждого утюга кричат, что он заградительно дорогой и доступен только олигархам - это только 1000, цены в биткоинах. За такую цену 8 панелей по 650 кВт вполне можно взять. А что машина, судя по требуемому для неё навесу, размером с круизный теплоход - красиво жить не запретишь и такая генерация ей может и маловата будет чтобы ночь покататься после дня зарядки.
moveton
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