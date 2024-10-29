Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили. Так а власне до чого то?
поздно открыл... это моно опоздал лет на 10, им бы сразу маркетплейс развивать, когда закрылся аукро и ещё не появились (как маркетплейсы) эпицентр и розетка. А сейчас кому они нужны? Разместил вдруг кому то нужна станция в рассрочку, шоб знал где искать. Не все форумчане умеют пользоваться гуглом. Кому то удобнее на форуме обо всем узнать.